Nomine & Poltrone - L'avvocato Gianni Dionigi (Noi per l'Italia) ha scelto i coordinatori di Perugia e Terni

L’avvocato Gianni Dionigi, coordinatore regionale per l’Umbria di “Noi con l’Italia”, ha scelto i responsabili per Perugia e Terni.

La nomina è andata a Monia Righetti per il capoluogo di regione e a Francesco Gagliano per Terni.

Il coordinatore regionale ricorda che le nomine sono “al fine di costituire le basi per l’attività del nostro movimento politico e anche in vista dei prossimi impegni elettorali”, dichiarandosi “fiducioso” sullo svolgimento del “ruolo con impegno e competenza secondo le indicazioni degli organi nazionali e in conformità dei principi fondanti del nostro movimento politico, collaborando a creare il più valido rapporto possibile tra i nostri aderenti, gli amministratori locali e gli organi nazionali”.