Una stretta di mano (Meloni-Tesei) che vale un'Umbria più moderna. "I giovani non dovranno più emigrare"

Un fondo da 210,496 milioni di euro che salgono ad oltre 271milioni grazie allo sforzo pesantissimo per la Regione Umbria - segno che la cura Tesei ha fatto bene anche ai conti - che ha deliberato un cofinanziamento di 61milioni di euro. Una pioggia di soldi che trasformeranno l'Umbria dopo i progetti presentati dalla Regione e approvati dal Governo. La REGIONE CHE CAMBIA porta le firme della presidente della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che hanno sottoscritto stamani a Bastia Umbria l’Accordo per la coesione che assegna all’Umbria le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-202. Era presente anche il ministro per la Coesione, Raffaele Fitto.

"L'accordo di oggi - ha affermato la presidente Tesei- ci permette di investire fortemente in Umbria, ammodernando, riqualificando e rilanciando la nostra Regione anche per riuscire ad attrarre e trattenere i giovani. In questo contesto, i grandi interventi saranno determinati per migliorare la competitività dell'Umbria anche con una proficua interlocuzione col governo che porteremo avanti con una grande attenzione alle infrastrutture che sono fondamentali per il nostro territorio e sulle quali continueremo a investire".

5 ANNI DI GOVERNO TESEI “La Regione Umbria ha vissuto un mandato estremamente complesso, condizionato dall'emergenza sanitaria, - ha detto la presidente Donatella Tesei- Nonostante tutto, siamo riusciti ad affrontare sia l’emergenza pandemica, che a dare sostegno alle famiglie e alle aziende. E voglio anche ringraziare proprio le imprese per il grande sforzo che hanno fatto in questo periodo di crisi, perché senza imprese non c’è economia e non c’è lavoro. Ringrazio il governo del Presidente Meloni - ha proseguito- per le politiche messe in campo che sono indirizzate allo sviluppo delle imprese, così come stiamo facendo anche io noi in regione". Tutte le risorse sono incentrati su settori come infrastrutture, trasporti e mobilità, rilancio e potenziamento dei territori, ricerca e promozione dell’innovazione tecnologica, sociale e salute, capacità amministrativa sono i settori di intervento.

LA SCHEDA dei settori (scarica qui lista interventi sui territori -Allegato 1 Riepilogo progettualità FSC 2021-2027 (1)

Per il settore dei “trasporti e della mobilità”, le risorse, per circa 46 mln di euro, sono destinate al potenziamento delle reti e dei sistemi di trasporto pubblico. Sono previsti la realizzazione e il completamento della rete viaria, dei sistemi di trasporto automatizzato sostenibili, l’ammodernamento tecnologico dei servizi ferroviari.

Per il “rilancio e il potenziamento dei territori” (circa 71 mln di euro), si pone particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, alla riqualificazione e ammodernamento degli spazi pubblici a servizio della collettività, all’efficientamento energetico di edifici pubblici con la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, alla valorizzazione integrata delle eccellenze territoriali.

Per il settore “ricerca e promozione dell’innovazione tecnologica” (15 mln di euro) è previsto il finanziamento di strutture dedicate alla ricerca e all’accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione industriale.

Per l’area del “sociale e salute”, con la previsione di un importante investimento (12 mln di euro), gli interventi sono finalizzati alla ristrutturazione e all’allestimento di spazi da destinare all’erogazione di servizi sanitari di prossimità e garantire più adeguati standard e livelli di servizio.

All’interno dell’Accordo per la Coesione, 61 milioni di euro sono destinati al cofinanziamento dei Programmi comunitari regionali 2021-2027 che sostengono lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, la coesione e l’inclusione sociale.