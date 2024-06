Ballottaggio, clima infuocato. De Luca: "A Perugia 4mila minori poveri. Colpa della destra. Ferdinandi sta con gli ultimi"

A quasi 24 ore dalla fine della campagna elettorale per il ballottaggio a Perugia peggiora il clima in città e peggiorano gli attacchi tra esposti, false notizie, accuse politiche. Per il capogruppo regionale dei 5Stelle, il ternano Thomas De Luca, la colpa dell'aumento della povertà a Perugia - fenomeno dilagante nelle regioni del Sud, rispetto a quelle dell'Italia Centrale - e di pari passi i cosiddetti minori in povertà... è della destra perugina, al governo della città da 10 anni. Responsabilità condivisa con il Governo Meloni che ha tolto il totem dei 5 Stelle: il reddito di cittadinanza.

"Circa 18% delle famiglie con minori a Perugia vive sotto la soglia della povertà relativa. Questo vuol dire che circa 4 mila tra bambini e giovani nel capoluogo di regione hanno difficoltà ad accedere a servizi essenziali, a vedersi garantire cure sanitarie adeguate e sono a rischio o già stanno vivendo in uno stato di esclusione sociale. Il terzo mondo, quello degli spot delle ONG in televisione, in realtà è molto più vicino a noi di quanto si pensi. Anche nei quartieri di Perugia.Poi ci sono i minori in povertà assoluta, che fino alla soppressione da parte del governo Meloni del Reddito di cittadinanza (oltre 1200 nuclei familiari a Perugia) potevano beneficiare di una rete di protezione sociale in grado di garantire la sopravvivenza alle loro famiglie"

Se la povertà e la chiusura sui diritti civili sono di destra, il capogruppo dei 5 Stelle invece elogia il programma della candidato Ferdinandi cosiderato quasi francescano: "Nel programma di Vittoria Ferdinandi c’è solo il contrasto alla discriminazione e l’educazione al rispetto".