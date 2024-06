Ballottaggio, apertura straordinaria dell'ufficio comunale per il rilascio della tessera elettorale

In vista del voto di ballottaggio a Perugia è stata prevista l'apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale comunale (piazzale Cecilia Coppoli a Monteluce) per il rilascio e rinnovo delle tessere elettorali (oltre al conseuto orario dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30-13 e lunedì e mercoledì ore 14.45-17).

L'ufficio elettorale sarà aperto sabato 22 giugno dalle ore 15 alle ore 18; domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Si vota a Perugia alle 7 alle 23 della domenica 23 e dalle 7 alle 15 di lunedi 24 giugno. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate al primo turno e quelle eventualmente apparentate per il ballottaggio

Come si esprime il voto

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Il vosto si può anche esprimere ponendo sul simbolo di una o più liste collegate. Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto.