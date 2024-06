Ballottaggio, clima infuocato/2 - Fratelli d'Italia: "Volantinaggio pro Ferdinandi in Ospedale. Questo il vostro rispetto dei fragili?"

"Stigmatizziamo il comportamento della candidata della sinistra Vittoria Ferdinandi o chi per lei, che a poche ore dal voto sente sfumare il sogno tra le mani e gioca il tutto per tutto addirittura andando a cercare consenso in ospedale": l'accusa porta la firma di Fratelli d'Italia di Perugia che ricevuto molte segnalazioni da dipendenti della struttura e da famigliari dei pazienti indignati per il volantinaggio e spiegazione di come si vota nell'area del nosocomio perugino.

"Un gesto che giudichiamo inqualificabile e irrispettoso delle centinaia di pazienti che ogni giorno frequentano il nosocomio perugino per trovare cura e sollievo dalla malattia e che vorrebbero estraniarsi da faccende elettorali di bassissimo cabotaggio. Capiamo l’imbarazzo di chi si è trovato suo malgrado nel mezzo di volantinaggi in un posto che merita rispetto e silenzio. Crediamo che questo stile aggressivo e scomposto non possa rappresentare una città come Perugia, tantomeno i suoi cittadini, vittime mediatiche di gesti irresponsabili e squalificanti".