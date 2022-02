Azione, Leonelli nominato nella segreteria nazionale del partito di Calenda

"Da oggi inizia per me una nuova e affascinante avventura. Entro ufficialmente nella segreteria nazionale di Azione, con il compito di far crescere la rete del partito in tutto il territorio nazionale". Giacomo Leonelli, segretario regionale del partito di Calenda in Umbria, annuncia con un post su Facebook la sua nomina anche alla segreteria nazionale di Azione.

"Grazie al Segretario Carlo Calenda e al Presidente Matteo Richetti della fiducia, che cercherò di ripagare con impegno e determinazione", aggiunge nel post.