Azione sbarca in Umbria, Leonelli: "Progetto politico nuovo, alternativo a ogni sovranismo"

L'ex segretario del Pd, ora Coordinatore Politico di Umbria in Azione: "Dialogheremo con tutti coloro che vorranno anteporre contenuti e proposte a sterili battaglie di posizionamento"

Il partito di Calenda sbarca in Umbria, capitanato dall'ex segretario del Pd Giacomo Leonelli: “Si è costituito il comitato regionale di Azione in Umbria. Sarò affiancato da persone che metteranno tutta la loro energia e competenza nella fase di avvio di questo progetto”, dice Leonelli, ora Coordinatore Politico di Umbria in Azione.

“Nelle prossime settimane si aggiungeranno tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per la nostra regione, con la nascita dei dipartimenti tematici. Contestualmente, anche grazie alla presenza dei nostri numerosi gruppi territoriali, avvieremo – prosegue Leonelli – una fase di confronto con le città umbre, a cominciare da quelle interessate dal voto amministrativo del prossimo autunno. Il tempo non è molto, ma abbiamo la sensazione che ci sia grande attenzione per un progetto politico nuovo, alternativo a ogni sovranismo, capace di dialogare con tutti coloro che vorranno anteporre contenuti e proposte a sterili battaglie di posizionamento”, conclude così Leonelli.