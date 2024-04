Verso il voto - Intervista all'avvocato Francesco Gatti: "Ci sono tante cose da fare, a livello sociale e culturale. Mio impegno sarà quello di ridurre l'isolamento della città nei trasporti"

Avvocato, già consigliere dell’Ordine, presidente della Fondazione Post, appassionato di cinema e musica, conoscitore delle linee ferroviarie che da Perugia portano fuori regione e di viaggi. Francesco Gatti è un perugino doc che ha deciso di occuparsi direttamente della sua città, correndo per un posto in consiglio comunale con la lista “Scoccia sindaco – Perugia Civica”. Iniziamo con lui una serie di interviste ai candidati, di tutte le liste e di ogni schieramento, che siano accomunati da un solo elemento: l’avvocatura.

Perché questa scelta di candidarti?

“Penso di poter dare il mio fattivo contributo, civico e tecnico, quale giurista con quasi 30 anni di esperienza, e amministratore di un ente pubblico (Fondazione POST), alla mia città. Una città che amo profondamente e che vivo quotidianamente. Chiariamo una cosa: io non riesco a stare fermo. Non riesco ad osservare e basta. Tanto meno a criticare, e basta. Sono convinto dell’importanza di essere e non di apparire, di fare, non solo dire. Ogni giorno penso a molte delle cose che potrebbero migliorare Perugia, sia dal punto di vista sociale e culturale, partendo dalle nostre tantissime eccellenze cittadine, sia cercando di immaginare come superare l’isolamento di una città capoluogo di Regione, cuore d’Italia, ma purtroppo per troppi aspetti tagliata fuori dal resto del paese, a causa di scelte risalenti e non lungimiranti”.

Perché adesso?

“Non posso sinceramente dire di essere un ‘nuovo’, avendo più di 50 anni. Anzi, probabilmente sono anche ‘vecchio’. Però mi sono detto che dopo 5 anni di presidenza del POST e a 52 anni di età si trattava di un ‘lo faccio ora o mai più’. Grazie alla mia carica, in scadenza dopo cinque anni, posso dire di aver maturato una significativa esperienza nella amministrazione della cosa pubblica, ho intrattenuto molteplici rapporti, sempre positivi con il Comune ed i suoi uffici, articolazioni che ho imparato a conoscere, stabilendo, tra l’altro, ottime relazioni personali e istituzionali”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“Non sono certo il primo avvocato o giurista che si dedica alla cosa pubblica. Avvocato è, per esempio, il nostro sindaco, avvocato è la nostra presidente di Regione. In passato abbiamo avuto grandi sindaci che esercitavano brillantemente questa nobile professione. Essere avvocato, in ogni caso, dà il vantaggio di conoscere e saper interpretare le norme e sapersi adoperare al meglio per la gestione del bene comune, al di là del sentimento e oltre la ‘pancia’. Ci tengo però a ribadire, che, come esperienza, per me valgono molto anche i cinque anni al POST, esperienza che mi ha dato veramente tanto”.

Come vedi la Perugia di adesso?

“Vedo una città che ha sofferto molto nel recente passato, ma in ripresa; vedo un centro storica che sta finalmente rialzando la testa, che sta cercando di ripartire, specialmente dopo i tre anni di pandemia. Il grave dissesto finanziario ereditato nel 2014 ha condizionato scelte e programmi politici. L’azzeramento del medesimo, grazie alle oculate scelte delle ultime due giunte, riporta Perugia al pari delle altre importanti città italiane d’arte e con vocazione turistica. Non dimentichiamo che Perugia è il più importante centro abitato dopo Roma e Firenze del centro Italia”.

Come vorresti Perugia?

“Ho in mente una città viva, aperta e accogliente, che valorizzi i tesori storici e culturali esistenti. Una Perugia punto di riferimento per l’arte, la musica, il cinema, la cultura, l’attualità, come merita di essere la città più importante del centro Italia dopo Roma e Firenze. Ho in mente una città vivibile, più verde, che sfrutti, per quanto possibile, la mobilità alternativa e che finalmente possa riaprire e dare vita ai tanti spazi urbani ancora chiusi e a quelli già in via di ristrutturazione. Credo nel decoro urbano, che dia senso compiuto alla bellezza delle nostre vie, delle nostre piazze, dei nostri palazzi, dei nostri monumenti. Credo nella necessità e possibilità di sviluppare i collegamenti esistenti, in stretta collaborazione con lo Stato e gli altri enti pubblici, con il potenziamento dei voli dall’Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi e la realizzazione di una Stazione AV lungo la linea Firenze – Roma, che permetta finalmente di raggiungerci con maggiore facilità e agio”.

Prima cosa da fare se venissi eletto?

“Una razionalizzazione degli accessi in centro, e un servizio di bus sostitutivi ogni 15 o 20 minuti, quantomeno dal giovedì alla domenica, da Piazza Italia a Piazzale Umbria Jazz, dalle ore 21 (orario di chiusura del Minimetro) fino a mezzanotte. Così si eviterebbe l’assalto all’acropoli con le auto private, i cittadini non avrebbero più alibi e soprattutto il Minimetro sarebbe usato anche dalle ore 19 in poi verso il centro storico”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“Andate a votare, è un bene per tutti. È un bene per Perugia. E datemi fiducia, ce la metterò tutta, come faccio in ogni cosa della mia vita, perché possiate - tra 5 anni - dire di averla ben riposta”.