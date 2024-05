Verso il voto - "Una città inclusiva, senza barriere, che punti sul turismo e sull'innovazione"

Lucia Vinci, avvocata, si occupa prevalentemente di diritto civile (di famiglia, infortunistica stradale, recupero crediti, diritto bancario, condomini) con all’attivo diverse pubblicazioni in campo giuridico, molto impegnata nel sociale, ha deciso di dare corso alla passione per la politica schierandosi con Vittoria Ferdinandi in “Anima Perugia”.

Perché la scelta di candidarsi?

“Perché credo nel programma presentato da Vittoria Ferdinandi, che è stato portato in ogni quartiere della città ed in ogni frazione di Perugia. Penso che la nostra candidata sindaca abbia tutte le caratteristiche per curare, guidare e amministrare la nostra città e mi piacerebbe far parte della squadra vincente, per poter attuare tutti quei progetti promossi da Vittoria. Questo è il motivo della mia candidatura”.

Perché adesso?

“Perché Perugia ha più che mai bisogno di un cambio di passo. Perché il progetto di Vittoria Ferdinandi ha l'ambizione e il respiro di restituire a Perugia la sua ‘anima’ di città europea, internazionale, ma anche solidale e attenta ai diritti delle persone. Questo significa migliorare la qualità della vita, dei servizi e dell’ambiente, e offrire maggiori opportunità ai ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro. Vuol dire far emergere tutta la bellezza culturale della nostra città ed esprimere il meglio in ambito sportivo e tanto altro. Per questo invito tutti a leggere il programma della nostra candidata Vittoria”.

Cosa può fare un avvocato per la città?

“Come ogni altra città, Perugia è una comunità che ha bisogni ed esigenze che a volte non vengono compresi da chi amministra, è una comunità che ha diritti che vanno rispettati, riconosciuti, ma soprattutto vanno concretizzati per tutti i cittadini, senza favoritismi e discriminazioni. La formazione giuridica di un avvocato può essere un prezioso contributo per realizzare quei progetti diretti a tutelare i diritti di tutti i cittadini”.

Come vedi Perugia?

“Vedo una città ricca di potenzialità, ma che fatica ad esprimere il suo massimo risultato. I progetti di Vittoria Ferdinandi mirano proprio a sviluppare queste potenzialità ed a promuovere quel cambiamento necessario per migliorare la qualità della vita di ogni cittadina e di ogni cittadino”.

Come la vorrebbe?

“Vorrei una città più inclusiva, senza barriere ed accessibile a tutti. Una città con uno sguardo più attento al turismo che potrebbe rappresentare una grande risorsa. Credo inoltre che ci sia bisogno di una politica fattiva che possa dare uno slancio alla ripresa economica e sociale”.

Prima cosa se venisse eletta?

“Avendo accettato la candidatura metterò a disposizione le mie competenze con grande impegno per raggiungere gli obiettivi che, come coalizione, ci siamo prefissati. Personalmente penso che ci sia urgenza di adottare delle politiche incisive in ordine al lavoro ed allo sviluppo, promuovendo una stretta collaborazione tra pubblico e privato diretta ad offrire maggiori opportunità ai cittadini”.

Un appello agli indecisi e a chi non vota più?

“Agli indecisi posso solo dire di seguire la nostra candidata sindaca, di ascoltare le sue parole e di leggere il suo programma, questo è sufficiente per portarli a sostenere Vittoria Ferdinandi. Per chi non vota più mi sento di dire che, il voto è la massima espressione di partecipazione alla democrazia, non recandosi a votare si perde una grande occasione di dare il proprio contributo al cambiamento”.