Una ciclovia Assisi-Roma per unire Umbria e Lazio: Regioni al lavoro

Regione Umbria e Regione Lazio a confronto per avviare azioni di sistema, sviluppo e miglioramento delle infrastrutture tra le due regioni. Hanno preso parte all’incontro, l’assessore alle Infrastrutture, ai Trasporti, alle Opere pubbliche, alle Politiche della casa e alla Protezione civile della Regione Umbria, Enrico Melasecche, l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi e il consigliere della Regione Lazio, Eleonora Berni.

Durante l’incontro si è parlato della realizzazione della ciclovia Assisi-Roma, per creare un collegamento inesistente tra le due regioni e connettere al meglio i territori francescani. Si è parlato inoltre del completamento Orte-Civitavecchia nel tratto da Monteromano a Tarquinia, per garantire anche il trasporto speciale su gomma a servizio delle Acciaierie di Terni. Un incontro proficuo per lo sviluppo delle aree interne al confine tra le regioni.

“Finalmente con la nuova giunta regionale del Lazio abbiamo aperto un rapporto di collaborazione specifico – afferma l’assessore Melasecche -, con la costituzione di un tavolo tecnico per far avanzare una serie di progetti significativi, che interessano le nostre due regioni e ai quali tengo moltissimo”.

“Incontro importante per instaurare dei rapporti di collaborazioni tra regioni limitrofe per la crescita dell’Italia centrale e lo sviluppo delle aree interne”, sostiene Manuela Rinaldi, assessore della Regione Lazio.