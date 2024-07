Cambio al vertice dell'Auri: ecco il presidente, la vice e il consiglio direttivo

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti è stato eletto all’unanimità presidente dell’Auri, l'autorità umbra rifiuti e idrico. L’elezione segna il passaggio di consegne con il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano. Roberta Tardani, sindaco del Comune di Orvieto, è stata eletta vicepresidente.

All’assemblea - la più partecipata di sempre secondo il comune di Spoleto - erano presenti 64 tra sindaci e amministratori dei 92 comuni umbri dell’Auri. Eletto anche il consiglio direttivo, composto dal presidente Sisti (Spoleto), dalla vicepresidente Tardani (Orvieto) e dai sindaci o delegati dei comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Marsciano, Magione e Stroncone.

"Ho accolto con grande orgoglio la fiducia che i comuni umbri hanno voluto riservarmi affidandomi un incarico così importante e centrale per la nostra regione – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – La gestione integrata dei rifiuti, così come quella del servizio idrico integrato, richiede una capacità di visione e di prospettiva ormai indispensabili, perché si tratta di considerare nel suo insieme l’intero territorio regionale e di dare risposte all’altezza delle sfide che l’attuale contesto storico, politico ed economico ci pone. A partire da oggi e nei prossimi anni il mio impegno in questo senso sarà massimo, a servizio dei comuni umbri".