Elezioni Comunali ad Assisi (3-4 ottobre): ecco la scheda elettorale ufficiale e la nostra guida su come si vota

La prefettura di Perugia ha pubblicato, dopo il sorteggio per la posizione di coalizioni e liste collegate, il fac-simile della scheda elettorale che gli elettori di Assisi riceveranno al seggio nei giorni 3-4 ottobre 2021. Ecco la scheda ufficiale e sotto la nostra guida su come si vota correttamente senza invalidare la scheda. (scarica il Pdf del fac-simile per AssisiScheda_ASSISI_410x294-2)

QUANDO SI VOTA

Le urne saranno aperte nella giornata di domenica 3 ottobre dalle 7.00 alle 23.00 e nella giornata di lunedì 4 ottobre dalle 7.00 alle 15.00.



COME SI VOTA CORRETTAMENTE SOPRA I 15 MILA ABITANTI

1) L'elettore può esprimere il voto tracciando un solo segno sul candidato sindaco, in questo modo la preferenza si intende solo al candidato alla guida di una o più liste.

2) L'elettore può tracciare una X sul simbolo di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, in questo caso il voto viene attribuito alla lista e al candidato collegato

3) L'elettore può tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate, il voto viene attribuito sia al sindaco sia alla lista

4) L'elettore può esprimere il cosiddetto voto disgiunto: ovvero tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco scelto.

PREFERENZE CONSIGLIO COMUNALE

L’elettore può esprimere fino a due voti ma per componenti di genere diverso, ossia per un uomo e per una donna, pena l’annullamento della seconda preferenza.