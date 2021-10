Assisi, la sindaca Proietti vara la sua seconda giunta dopo la vittoria nelle urne: nomi, deleghe e obiettivi

Ufficializzata la squadra che governerà Assisi per i prossimi 5 anni; alla carica di vicesindaco è stato confermato Valter Stoppini dall'assessore Stefania Proietti. “Si tratta di una squadra in continuità di persone competenti – ha spiegato il sindaco - che già nel primo mandato hanno dimostrato impegno e qualità amministrativa, l’innesto di un nuovo assessore premia l’ampia alleanza che rappresenta la vera novità politica di questa tornata elettorale. E’ un team coeso e compatto che continuerà a lavorare per il bene della città, per affrontare le questioni che stanno a cuore ai cittadini e per realizzare la visione di Assisi verso il 2026 descritta nel programma elettorale. Questi assessori hanno capacità ed esperienza nelle materie oggetto delle deleghe, certo che ora lavoriamo tutti insieme con competenza, umiltà e coraggio per prenderci cura della nostra straordinaria città”.

Per martedì 26 ottobre è previsto l’insediamento del primo consiglio comunale e ad Assisi Domani è stato chiesto di ricoprire la carica di presidente, poi si procederà alla composizione delle tre commissioni consiliari. “Ora che il governo della città è costituito – ha concluso il sindaco – con la macchina amministrativa che non ha mai smesso di lavorare, la mia intenzione è quella di concentrarmi sul reperimento per Assisi di più risorse possibili dal Pnrr relazionandomi continuativamente con i ministeri e il governo”.

Questi i nomi della giunta e tra parentesi le deleghe.

STEFANIA PROIETTI – sindaco (personale e organizzazione degli uffici; bilancio e tributi; servizi demografici; comunicazione e sistemi informativi; cooperazione internazionale e fondi europei; centenario 2026)

VALTER STOPPINI – vice sindaco (attività produttive e commercio; polizia locale; mobilità, parcheggi e Pums; sicurezza e legalità; manutenzioni e servizi operativi; arredo urbano; patrimonio e cimiteri)

VERONICA CAVALLUCCI – assessore (cultura, scuola e formazione; politiche giovanili e pari opportunità; sport, associazioni, pro loco e volontariato; ambiente ed energia)

ALBERTO CAPITANUCCI – assessore (politiche urbanistiche ed edilizia; lavori pubblici; edilizia scolastica, Unesco)

MASSIMO PAGGI – assessore (politiche sociali, inclusione, integrazione e lotta alla povertà; politiche per l’accessibilità; politiche in materia sanitaria e ospedale di Assisi; edilizia residenziale pubblica; farmacia comunale; residente protette e servite)

FABRIZIO LEGGIO – assessore (politiche turistiche e promozione del territorio; gemellaggi e patti di amicizia; smart city e partecipazione; innovazione digitale e semplificazione amministrativa; politiche attive del lavoro).