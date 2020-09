Assisi, banda di ladri ruba la cassa: inseguimento nella notte e speronamento di auto

Il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dei reati predatori sul territorio, ha predisposto un massiccio dispositivo di rafforzamento dei servizi esterni, specie negli orari serali e notturni. Nella notte appena trascorsa ad Assisi una banda di malfattori con due automezzi di grossa cilindrata, un furgonato e una Mercedes, ha asportato l’intera cassa automatica presente nel parcheggio di quella Piazza Matteotti. Erano da poco passate le 03.15 quando i criminali mettono a segno il colpo.

L’Arma dei Carabinieri, però, grazie alle forze in campo e alla immediata capacità di coordinamento delle proprie Centrali Operative, ha attuato diversi posti di blocco sulle arterie principali riuscendo così ad intercettare la banda in fuga; ne è scaturito uno speronamento ed un inseguimento, nel corso del quale la refurtiva veniva persa dai malviventi e recuperata dall’Arma. Durante l’operazione un militare della Compagnia di Assisi riportava lievi contusioni a seguito dell’urto con l’auto in fuga. Alle prime luci dell’alba l’auto di grosse dimensioni veniva ritrovata dai Carabinieri di Terni in area rurale nelle vicinanze di Acquasparta.