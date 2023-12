Assisi, ancora una volta è scontro tra Comune e Regione: "Accorpamento alberghiero con il Polo tecnico? E' tutto sbagliato"

Non piace al sindaco Proietti e all'amministrazione comunale l’ipotesi di accorpamento tra l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Bonghi dal tavolo regionale.Da Assisi agli uffici compententi è stata inviata una missiva dove si boccia l'ipotesi “Una scelta questa che se portata alla fine penalizzerebbe l’intera comunità educante di Assisi, l’intero territorio comunale – affermano il sindaco tefania Proietti e l’assessore allapubblica istruzione Paolo Mirti –, vale a dire i ragazzi, le famiglie e le imprese. La proposta è stata formulata senza alcuna seria motivazione e senza alcuna condivisione con le due scuole e con le istituzioni. Una simile proposta, se confermata, si tradurrebbe nell’eliminazione dell'autonomia di un Istituto dalla forte identità e tradizione e da semprecorrelato a una città dalla grande vocazione turistica come Assisi. Una decisione che mortificherebbe anche il Bonghi che si troverebbe a dover gestire con una struttura amministrativa ridotta nei numeri le risorse del Pnrr con l'oggettiva difficoltà a riuscire aspendere efficacemente”.

Appena avuto notizia della proposta di accorpamento, si sono riuniti i collegi dei docenti e il consiglio di istituto dell’Alberghiero, martedì si riunirà il consiglio di istituto del Bonghi. Le prime posizioni sarebbero per il Comune precise e inequivocabili: all'Alberghiero all’unanimità parere decisamente contrario all’accorpamento sottolineando che con la perdita dell’autonomia si subirebbe anche la perdita del forte livello identitario che ha sempre contraddistinto l’Alberghiero. "Va ricordato che l’Alberghiero in questi anni è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per ben 4 volte scuola di eccellenza, si è aggiudicato per tre edizioni il primo premio in un concorso bandito dal Senato ed è stato premiato dal Presidente della Repubblica. E’ inoltre, dall’anno scolastico 2003/04, scuola associata Unesco, unica nel territorio di Assisi e dell’Umbria, inserita, tra l’altro, nel circuito Unesco International school.Insomma l’Alberghiero rappresenta un modello da difendere e tutelare nella sua identità e nel suo rapporto speciale e forte con il territorio a grande vocazione turistica".