Assisi al voto, coalizione vasta per l'uscente sindaca Stefania Proietti: "Patto civico che unisce la politica più alta"

Una coalizione unita e variegata sulla ricandidatura a sindaco di Stefania Proietti. Così si sono presentati nella Sala della Conciliazione i responsabili delle quattro liste (Assisi Domani, Assisi Civica, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) che sosterranno il sindaco uscente alla tornata elettorale del 3 e 4 ottobre. Al tavolo presenti il segretario comunale del Pd Mauro Casciola, Fabrizio Leggio del M5S, Massimo Paggi di Assisi Civica e Gianfranco Martorelli di Assisi Domani.

Il sindaco Stefania Proietti, nell’introdurre la conferenza, ha parlato della “rivoluzione culturale di cinque anni fa e di una compagine che si ripresenta rinnovata e forte di una esperienza raggiunta in anni difficili di governo. Allora, nel 2016, Assisi fu apripista in politica e oggi ci ritroviamo a proporre un progetto più lungimirante, ancora più consapevole e più aperto alle energie positive della città. Questa coalizione è composta da una squadra piena di entusiasmo che vuole continuare a prendersi cura delle cittadine e dei cittadini, vuole continuare a essere al servizio degli altri, della comunità, di tutta questa città. Da Assisi oggi parte un progetto che mette al centro il cittadino in un Patto Civico che unisce la politica più alta, con un bagaglio di esperienza e di novità, in un percorso di armonia, che pensa alla crescita e al benessere, di tutti, in particolare dei più deboli, con coraggio, competenza e impegno”.

“Il Pd c’è, non poteva essere altrimenti. Ci abbiamo creduto nel 2016 - ha affermato Mauro Casciola, segretario comunale del Pd - quando con coraggio proponemmo la candidatura di Stefania Proietti, la candidatura di un civico allora fu vista come una scommessa. Noi ci abbiamo creduto allora, abbiamo seguitato a crederci anche in questi anni, pur nelle difficoltà oggettive che si sono presentate e ci vogliamo ancora puntare. Oggi partiamo con un progetto nuovo, con noi ci sono i progressisti#21, l’associazione politica formata da amici del centrosinistra, e l’unione è intorno a un patto di continuità che per certi aspetti sarà un progetto di rinnovamento e cambiamento. Abbiamo gli stessi valori, le stesse visioni, in più l’esperienza della compagine che ha governato e quindi noi del Pd ci siamo con la stessa determinazione di 5 anni fa”.

“Il M5 Stelle ha scelto naturalmente Stefania Proietti perché ha dimostrato di essere un ottimo amministratore, lo ha fatto con competenza, impareggiabile impegno e spirito di abnegazione" ha concluso Fabrizio Leggio (referente del Movimento 5Stelle) "Merita sicuramente l’opportunità di un altro mandato per dare compimento all’opera iniziata. Le sue sensibilità politiche sono decisamente affini alle nostre: l’etica pubblica, la lotta alle inefficienze e agli sprechi, l’impegno per l’ambiente, la lotta alle diseguaglianze sociali. Non a caso già 5 anni fa si era tentato di intraprendere un percorso insieme, i prossimi 5 anni saranno importanti per la città di Assisi, il 2025 anno del giubileo, il 2026 l’ottavo centenario della morte di San Francesco”.