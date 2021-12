Umbria, riparte con Europa Verde il cammino politico degli ambientalisti: Mascia e Hausegger i portavoce regionali

Si riorganizza Europa Verde che ad Assisi in assemblea, con gli iscritti, ha eletto i due nuovi portavoce: si tratta di Gianfranco Mascia, già fondatore degli Verdi in Italia, ed Eva Hausegger, responsabile in un Progetto internazionale per il sociale, attivista ambientale e ambasciatrice di associazioni e comitati ambientalisti.

"Da oggi ricomincia il cammino degli ecologisti in Umbria - ha spiegato Mascia - non a caso abbiamo voluto chiamare questa assemblea 'Umbria un cuore verde Ecologista', perché crediamo che da questo momento in poi non basta uno spot elettorale a definire l'Umbria un cuore verde dell'Italia ma, come diceva Alex Langer, bisogna che sia ecologista in tutti gli aspetti e i campi possibili. Noi abbiamo la necessità di essere a disposizione come Europa Verde Umbria dei cittadini e di tutte le richieste dei cittadini Umbri. Per questo abbiamo ideato Just Green, un servizio di delivery politico, pronto per intervenire per i cittadini in caso di problemi ambientali. Saremo una sentinella ecologista in Umbria".

All'assemblea Regionale è intervenuta la co-portavoce di Europa Verde-Verdi, Eleonora Evi che ha evidenziato quanto sia importante il radicamento sul territorio degli ecologisti di Europa Verde. L'europarlamentare ha ringraziato gli iscritti di Europa Verde dell'Umbria per l'impegno e per il lavoro svolto nel riorganizzare il partito in questa regione.

"Ringrazio il gruppo di iscritti di Europa Verde - Verdi Umbria per avermi proposto come Co-Portavoce regionale" ha spiegato Eva Hausegger "Mi impegnerò nel dar voce agli ecologisti del territorio. Sono venuta a vivere in Umbria dall'Austria a 26 anni, è proprio l'età in cui tanti, troppi giovani Umbri scelgono luoghi altrui per vivere. Vogliamo usare tutte le nostre forze per costruire insieme un' Umbria attiva, ecologista e giovane."