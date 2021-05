Perugia e Corciano "alleati" per asfaltare le strade a metà tra i due comuni

Si inizia con la trafficata via Trattati di Roma e con via Corcianese, l’unica strada che collega il territorio con l’ospedale Santa Maria della Misericordia

Corciano e Perugia si alleano per sistemare le strade nelle "zone di confine". C'è subito il via libera per la bitumazione di via Trattati di Roma e di via Corcianese, l’unica strada che collega il territorio con l’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Il Comune di Perugia e l'ente comunale di Corciano hanno mesos in atto una sinergia per intervenire in quelle zone in cui è difficile intervenire singolarmente. Così il vicesindaco di Corciano Lorenzo Pierotti dopo un incontro a Palazzo dei Priori con il sindaco di Perugia Andrea Romizi, insieme con i tecnici degli uffici preposti per analizzare ed affrontare insieme queste specifiche problematiche, hanno trovato un accordo per la bitumazione di via Trattati di Roma (la strada nei pressi del Dechatlon ) e per via Corcianese, l’unica strada che collega il nostro territorio con l’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Via Trattati di Roma collega il territorio di Corciano con l'ingresso della superstrada di Olmo ed è un'arteria molto trafficata ogni giorno da migliaia di automobilisti e viene da sempre "percepito come parte del nostro territorio e dunque competenza dell’amministrazione corcianese ma in realtà è di proprietà del Comune di Perugia - ha detto Pierotti - Ci siamo impegnati a costituire un tavolo tecnico tra i due Comuni per valutare insieme lo sviluppo urbanistico di quell’area comprese eventuali modifiche alla viabilità".

Parlando di tempistiche Pierotti specifica "secondo il parere degli uffici comunali competenti, i lavori saranno effettuati, salvo imprevisti, durante l'estate e, in ogni caso, massimo entro l'autunno.