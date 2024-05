Elezioni, Chiara Appendino visita il comitato della Ferdinandi: “Perugia è molto fortunata ad avere la possibilità di votare Vittoria”

Un’ex sindaca e una probabile futura sindaca. Due donne, due forti personalità. Questa mattina la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, e la candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici, Vittoria Ferdinandi, hanno dialogato insieme ai cittadini all’interno del comitato elettorale di via Cortonese.

Nel corso del suo tour umbro, a sostegno dei candidati sindaci della coalizione, Appendino ha parlato delle politiche europee del M5s focalizzandosi su temi cruciali quali l’economia circolare, la rigenerazione urbana e l’impiego di tecnologie avanzate per elevare la qualità della vita urbana.

Arrivata nel capoluogo è stata accolta calorosamente dai sostenitori e dai rappresentanti politici locali del M5s, tra cui il consigliere Thomas De Luca, la deputata Emma Pavanelli e i candidati pentastellati Francesca Tizi e Antonio Donato. Appendino ha espresso ammirazione per l’impegno della deputata Pavanelli, assicurando ai presenti il suo costante impegno in parlamento: “Sempre in prima linea per il bene dell’Umbria”.

Nel corso della mattinata la candidata sindaca di Perugia ha delineato una visione ben precisa per la città, evidenziando la necessità di un tessuto urbano più integrato e servizi più efficaci. Ha inoltre messo in luce le criticità del sistema sanitario pubblico e sottolineato: “Vogliamo pensare a una città che produca benessere e che restituisca alle persone il diritto alla felicità”.

Chiara Appendino ha elogiato la Ferdinandi per la sua campagna elettorale appassionata e per la sua serietà professionale: “Credo che Perugia sia molto fortunata ad avere la possibilità di votare Vittoria, che ha ben chiaro il fatto che il sindaco, o la sindaca, fa davvero la differenza a livello territoriale e non solo nel plasmare il metroquadro della città. Il sindaco è colui o colei che fa la differenza sui grandi temi come la sanità, il lavoro, il tema del sociale e quello della transizione ecologica”. E ancora: “Io spero di tornare per le regionali e avere Vittoria Ferdinandi sindaca” ha concluso la vicepresidente del Movimento 5 stelle.