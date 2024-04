Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria, ecco chi c'è nelle due liste: i nomi

Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria: le due liste a sostegno di Vittoria Ferdinandi, la candidata sindaca del centrosinistra più civici per le elezioni comunali di giugno a Perugia, si arricchiscono di nuovi nomi.

"Sono molto orgogliosa del percorso aperto e partecipato che ha portato alla costruzione di queste due liste - ha spiegato Vittoria Ferdinandi - . Entrambe mi rappresentano appieno perché hanno l’obiettivo di abbracciare la città con un sguardo vero e profondo, lontano dai classici posizionamenti politici e dagli schemi di appartenenza". E ancora: "Ringrazio tutti coloro che hanno scelto di condividere con me il coraggio e il desiderio di spendersi con volontà e disinteresse al servizio della città. Rappresentano, a tutti gli effetti, un nuova offerta politica radicata sul territorio, trasformativa sulla visione, concreta e competente rispetto all’idea possibile di un’amministrazione comunale che ponga al centro i temi del prendersi cura, dello sviluppo e dell’innovazione.

Sotto i simboli di Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria, conclude la candidata sindaca, "correranno infatti cittadini generosi e determinati, scelti non in quanto ‘campioni’ di preferenze, ma per la loro attitudine personale, umana e professionale a occuparsi del bene comune. Capaci cioè di connettersi con l’anima profonda di Perugia e di rispondere ai bisogni concreti con un nuovo approccio, costruttivo e partecipato, per una città che diventi più viva, vivibile e stimolante per i cittadini di oggi e di domani".

Anima Perugia, i nomi in lista



David Grohmann

Ricercatore dell’Università degli Studi di Perugia, laureato in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e con un dottorato di ricerca in Sviluppo rurale sostenibile. Dirige il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) e insegna Progettazione del verde e del paesaggio. Per 8 anni ha gestito un progetto di orticoltura urbana collettiva, insieme ad alcune associazioni della città.

Piera Pandolfi

Da circa 20 anni responsabile, per l’Università degli Studi di Perugia, della struttura amministrativa che opera nei settori Ricerca&Sviluppo e Terza Missione. Fa parte della task force di Ateneo sul Pnrr e coordina i processi di valutazione e accreditamento in materia di ricerca e Terza Missione. Ha ideato e coordinato programmi e iniziative di Scienza Aperta e Public Engagement (Scienza Infusa, Sharper, Apericerca).

Federico De Salvo

Psicologo, per oltre 10 anni a capo del servizio di riabilitazione Neuropsicologica dell’istituto Prosperius Tiberino, svolge attività clinica e di ricerca nell’ambito della patologia psichica dal 2012. È docente della Scuola Lombarda di Psicoterapia e responsabile scientifico dell’associazione Libertas Margot, che si occupa di bullismo e violenza di genere; in particolare segue progetti di recupero per uomini autori di maltrattamenti. È attivo da anni in diversi progetti di prevenzione ed educazione su svariati temi di ordine sociale.

Silvia Ercoli

Insegnante di scuola primaria, laureata in Scienze della Formazione con specializzazione nel sostegno, con una particolare attenzione verso gli ultimi. Aderisce ad un modello di scuola non tradizionale, altamente inclusivo, che si fonda sui valori della collaborazione, del rispetto e del fare comunità. Collabora con alcune associazioni del territorio e svolge attività di volontariato in un progetto che impiega ragazzi adulti con autismo in attività di cucina.

Rita Coccia

Professionista nel campo dell’educazione, con una formazione in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, ha svolto il ruolo di preside in vari istituti umbri, tra cui il Liceo Galilei e il Volta di Piscille dove è stata la prima donna a ricoprire questa posizione. La sua carriera è caratterizzata da un impegno costante nell’innovazione educativa, avendo conseguito sei master e ideato progetti come “Aula Laboratorio Disciplinare” e “Grafox School”. Attualmente è Ambassador di Avanguardie Educative INDIRE e docente a contratto per il corso TFA Sostegno all’Università di Perugia.

Stefano Safina

Esperto massofisioterapista con 20 anni di esperienza, ha alle spalle una ricca carriera che include il lavoro con il Perugia Calcio e l’insegnamento in istituti scolastici e professionali. Attualmente è docente all’Istituto Comprensivo Dalmazio Birago di Passignano sul Trasimeno e fa parte del Team dell’innovazione.

Maurizio Benvenuti

Ex manager, laureato in Scienze politiche, vanta una lunga e significativa esperienza nel settore dei beni di largo consumo. Ha ricoperto ruoli di vertice in Nestlé e Pernigotti. È stato presidente del “Gruppo gelati” di AIIPA, l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari e ha contribuito allo sviluppo dell’innovazione nelle piccole e medie imprese attraverso la sua presidenza di Umbria Innovazione. Ha insegnato “Strategia competitiva” presso Università di Perugia e l'Università dell’Insubria.

Giulia Quaglia

Economista specializzata in marketing management, dopo un’esperienza significativa in multinazionali tra Roma e Milano, nel 2022 ritorna a Perugia e fonda uno studio di consulenza per PMI, start-up e professionisti. Insegna Marketing e Comunicazione, organizzazione del lavoro e gestione di impresa, all’Università di Perugia e all’ITS Umbria Academy.

Sara Belia

Laureata in Scienze della Comunicazione e Media all’Università degli Studi di Perugia, ambito in cui opera da oltre 20 anni. Si occupa di progettazione grafica e illustrazione nel mondo dell’editoria, principalmente sportiva. Fotografa freelance, è consulente per campagne pubblicitarie e di comunicazione. È stata per diversi anni allenatrice di minivolley presso la società sportiva Volley Ponte Felcino. Da sempre attiva nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, dal 2023 fa parte di un’associazione che fa promozione del territorio attraverso camminate alla scoperta di bellezze naturali, borghi, ecovillaggi e fattorie sociali.

Daniele Paoletti

Laureato in Lingue e Letterature Straniere, con specializzazione in marketing e comunicazione. Dal 2004 al 2020 è stato socio di uno studio pubblicitario e oggi lavora come dipendente nel settore marketing e vendite. Dagli anni '90 è stato volontario in diverse associazioni del territorio come Arci, Caritas e Croce Rossa partecipando attivamente alle emergenze-terremoto del centro Italia. Nel 2016 ha fondato l'associazione Il Ponte d'Incontro 3.0, che ha lo scopo di superare le barriere culturali e sociali, agevolando l'integrazione dei richiedenti asilo e delle comunità di stranieri residenti nel territorio.

Giacomo Rosetti

Laureato in Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Perugia con master in “International business and intercultural context” presso l’Università per stranieri di Perugia. Tesoriere del Forum regionale giovani dell’Umbria 2014-2016 e project officer di “Perugia European Youth Capital” dal 2015-2017. Istruttore amministrativo presso il Comune di Perugia dal 2016-2019 poi project manager presso Farma Service Centro Italia Srl dal 2021-2024. Attualmente svolge la professione di Public Policy Manager presso ParkingMyCar Srl.

Sonia Sorci

Ingegnera in elettronica applicata, specializzata in Ingegneria delle Telecomunicazioni all’interno della storica azienda nazionale leader di settore, da più di 20 anni è impegnata nella formazione e nell’integrazione delle cosidette discipline Steam a supporto dell’apprendimento di ragazze e ragazzi con particolare storie di disagio, difficoltà e dispersione scolastica. Ha studiato e frequentato la School of Learning per l'applicazione delle Neuroscienze Cognitive all'Insegnamento. Aderisce al Movimento di Cooperazione Educativa. Vive nella popolare zona della Pallotta, ma ha abitato per anni a Ponte San Giovanni e lavora a Fontivegge.

Orchestra per la Vittoria, i nomi in lista

Fabrizio Croce

Consigliere Comunale uscente per la lista civica “Idee persone Perugia” ha costruito la sua vita professionale attorno alla musica ed all’impegno culturale, creando e animando, tra le altre cose, locali “underground” che hanno fatto storia di Perugia, come Suburbia e Norman. Ha ideato e tuttora cura “UJ4KIDS”, sezione di Umbria Jazz dedicata ai i giovanissimi. Ha creato “Perugia is open” e “Mezzanotte bianca nel Borgobello”. È membro di associazioni di promozione sociale cittadine, tra i fondatori del “Tavolo delle associazioni del centro storico”.

Lucia Maddoli

Consigliera comunale uscente del gruppo civico “Idee Persone Perugia”. Laureata in Scienze Politiche indirizzo internazionale, master europeo in mediazione inter-mediterranea, ha lavorato alla Tavola della Pace e per le Nazioni Unite in Italia e in Libano. Attualmente è vice-Direttrice di Felcos Umbria, associazione di comuni umbri per la cooperazione e lo sviluppo sostenibile. Da sempre è impegnata nel sociale e vicina al mondo dell’associazionismo.

Marco Peverini

Laureato in Ingegneria Edile e Architettura all’Università degli Studi di Perugia, attualmente è ricercatore al dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, dove nel 2022 ha conseguito un dottorato di ricerca in Urbanistica e Politiche Urbane. Si occupa della relazione tra politiche urbane e sostenibilità sociale, è parte del Collettivo per l'Economia Fondamentale, e si interessa in particolare dei temi dell’abitare e della salvaguardia dal consumo di suolo. Scrive su riviste scientifiche nazionali e internazionali e su webzine, tra cui Altreconomia e Welforum.

Rosella De Leonibus

Psicologa-psicoterapeuta, formatrice, libera professionista con decenni di impegno professionale tra le persone, con l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell'Umbria e con l'Ente di Previdenza della categoria professionale. Il suo progetto è dare un contributo diretto al bene comune, allargando la cura ad aspetti più ampi: i contesti urbani e i servizi sociali ed educativi che possono migliorare la qualità della vita, quella delle singole persone e delle famiglie, quella di chi si trova in condizioni più difficili, quella di chi sta crescendo, di chi vuole esprimere le sue potenzialità nel lavoro e nella partecipazione alla vita della società civile.

Sauro Mencaroni

Pasticciere, con un’esperienza di 38 anni presso Piselli, e una vita dedicata allo sport e all’impegno sociale, consigliere per quattro mandati nella XI Circoscrizione di Perugia durante gli anni ‘90 e l’inizio del 2000. Come sindacalista della Cgil Flai e uomo di sport ha promosso valori di comunità, rispetto e crescita personale. Nell'atletica in particolare ha sempre cercato di trasmettere la sua passione.

Vania Battistoni

Docente di lingua inglese all’istituto Giordano Bruno, ha ricoperto vari ruoli come vicepreside, funzione strumentale, referente Ptof. Ha vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti dove ha insegnato Italiano all’università e conseguito un PhD in Comparative Literatures. È coinvolta nel volontariato e ha ricoperto il ruolo di presidente dell’A.V.I.S. comunale. È formatrice per il Servizio Civile Nazionale.

Gabriele Castagnoli

Avvocato esperto in diritto del lavoro, è cultore del diritto civile, ambientale, agroalimentare e sportivo. Interessato alle questioni ecologiche si è impegnato attivamente nella tutela dell’ambiente, partecipando a movimenti come “Fridays For Future” e collaborando con enti come “Legambiente”. La sua esperienza e conoscenza si estendono alle dinamiche della transizione ecologica e dello sviluppo di economie sostenibili.

Giulia Zeetti

Attrice e regista, diplomata al centro Universitario Teatrale di Perugia e al centro di perfezionamento per attori Santa Cristina diretto da Luca Ronconi, ha frequentato corsi di formazione intensivi sullo studio del movimento, della voce, del canto e del doppiaggio. Ha lavorato con diverse compagnie e realtà teatrali. Fondatrice del collettivo Art Niveau, lavora come formatrice teatrale per giovani impegnandosi nella tutela dei diritti dei lavoratori dello spettacolo e delle donne.

Maria Novella Vignaroli

Medico di medicina generale per 42 anni, ha vissuto in prima persona gli effetti dell’ascesa e del declino della sanità pubblica toccando con mano quello che è stato il punto più alto nel 1978 - con l’istituzione del Sistema sanitario nazionale e l’entrata in vigore della legge 180 che abbatté le mura dei manicomi – ed essendo poi costretta ad assistere al progressivo decadimento, di cui l’aziendalizzazione delle unità sanitarie locali del 1992 è il passaggio fondamentale. Si candida per contribuire a ripristinare in questo senso i principi di universalità, uguaglianza ed equità.

Alvaro Lanfaloni

Laureato in farmacia, oggi in pensione, è stato delegato nella Rsu di una importante industria farmaceutica. Ambientalista convinto, è impegnato come presidente dell’associazione Ginkgo Perugia nella battaglia per consegnare alle generazioni future un ambiente sano in cui poter vivere.

Francesca Maiotti

In oltre tre decenni di carriera nel campo dello sviluppo umano ha ricoperto ruoli di responsabilità in società nazionali e internazionali (Engineering, Accenture, Alexander Mann Group, COOPI-Cooperazione Internazionale, tra gli altri), creando impatti positivi attraverso soluzioni innovative nella valorizzazione del potenziale umano. Ha fondato LAB5G: un “Progetto d’Impresa” dedicato ai giovani e basato sullo sviluppo delle capacità relazionali.

Luca Spaccini

Ha lavorato nel settore della grande distribuzione. Volontario della Protezione civile, donatore di sangue iscritto all’Avis, si candida per portare nelle istituzioni la sua vocazione ambientalista e animalista e di difesa dei diritti civili.