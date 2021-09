AMMINISTRATIVE - La cronaca infiamma le elezioni, Marchetti: "A Città di Castello il sottosegretario Molteni per parlare di sicurezza"

Preoccupa l'aggressione in casa di un anziano, il vice segretario della Lega: "I cittadini meritano di vivere in sicurezza, pertanto è doveroso predisporre un significativo aumento dell’organico degli agenti"

La cronaca infiamma la campagna elettorale. A Città di Castello si parla di sicurezza dopo l'aggressione subita in casa propria da un anziano. È il vice segretario della Lega Umbria, l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, ad anticipare che nelle prossime settimane il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni sarà a Città di Castello per parlare proprio di sicurezza.

Sfonda la porta e pesta l'anziano vicino, che però reagisce con un martello: 39enne in carcere

"L’aggressione a un anziano del Quartiere Madonna del Latte di Città di Castello per mano di un tunisino fa riflettere sull’urgenza di trovare soluzioni al problema della sicurezza della città - dichiara Marchetti - nelle prossime settimane è prevista una visita in Altotevere del sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, che sarà occasione per confrontarci sulle criticità emerse. Il Ministro Lamorgese non può continuare ad ignorare le necessità dei territori - sottolinea Marchetti - i cittadini meritano di vivere in sicurezza, pertanto è doveroso predisporre un significativo aumento dell’organico degli agenti".

La sicurezza, d'altronde, è tra i punti principali del programma del candidato sindaco della Lega, Roberto Marinelli. "Uno dei nostri obiettivi è dotare di armamento o equipaggiamento di deterrenza il personale in pattuglia. Gli agenti che prestano servizio nel nostro territorio, in considerazione all’organico attualmente disponibile, svolgono un lavoro prezioso per la comunità - conclude Marchetti - ma è necessario che il Ministero dell’Interno faccia la propria parte, pertanto ci confronteremo con il Sottosegretario Molteni affinché solleciti il ministro Lamorgese ad intervenire quanto prima".