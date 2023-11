VERSO LE COMUNALI | Al grido "partiamo !" Leonelli si candida a sindaco di Perugia con l'appoggio di tre liste: l' appello ai perugini

"Partiamo!": è il grido di battaglia dell'ex consigliere regionale Giacomo Leonelli, oggi segretario di Azione e candidato a sindaco a Perugia da una coalizione che unisce liberali, socialisti e gli ultrà-europeisti con venature radicali di Più Europa e si attendono nelle prossime ore altri movimenti civici per una lista extra-partiti. Leonelli parte ma senza quella che era la forza alleata nel nome del Terzo Polo: ovvero Italia Viva di Renzi che a Perugia sia con Fora ma soprattutto con l'asse Guasticchi-Mori hanno sposato la formula del centrodestra di Romizi che ora passerà nelle mani della quasi certa candidato Margherita Scoccia.

"Partiamo, con questo percorso che mi è stato chiesto di capitanare, perché è giusto farlo, e perché tre realtà hanno deciso di promuovere una piattaforma aperta come @pensaperugia" ha spiegato Leonelli "Aperta tutte quelle sensibilità politiche e civiche che vorranno aderire nelle prossime settimane e a tutte quelle cittadine e a quei cittadini che hanno la sana ambizione di costruire un progetto di città diverso. Diverso da una maggioranza che ha governato per 10 anni e che riedita stancamente sé stessa, spostandosi più a destra con una candidatura semplicemente più affine linea politica nazionale, e da un’opposizione che poco ha dimostrato, e che spesso si è persa in polemiche sterili e mossa da posizioni aprioristiche, tralasciando il merito delle cose. Partiamo, e vi chiediamo di iniziare a lavorare insieme". Leonelli chiede ai cittadini non schierati di collaborare con la coalizione inviando al canale Instagram di #pensaperugia oppure scrivendoci a pensaperugia@gmail.com portandoci idee e punti di vista sulla Perugia del futuro prossimo.

"La terza realtà dell’Italia centrale - ha concluso Leonelli - dopo Roma e Firenze, non può e non deve rassegnarsi: non può accontentarsi di tirare a campare, assistendo indifferente alla fuga di tutti quei ragazzi che, se possono, se ne vanno fuori a cercare le opportunità che Perugia non è più in grado di dare; non può arrendersi al fatto che chi è in difficoltà rischia di esserlo sempre di più perché i servizi peggiorano e il costo della vita cresce; non può voltarsi dall’altra parte se il capoluogo del “cuore verde”, risulta essere tra le città più intasate dal traffico privato e con uno dei rapporti più alti tra auto cittadini e auto private: non può far finta di nulla se continua a non essere attrattiva rispetto a investimenti di realtà straniere e di fuori regione".