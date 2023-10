Amministrative, Baiocco replica a Cosmi: "Il candidato a sindaco sono io che so' del Bosco"

"Il candidato a sindaco sono io, che so' del Bosco". Quindi? "Quindi di Perugia se ne occuperà un perugino". Davide Baiocco, primo candidato ufficiale alle prossime amministrative, replica a Serse Cosmi. Un confronto a distanza, a suon di video, tra due persone che si conoscono molto bene, Cosmi ha allenato Baiocco nell'ultimo (in ordine di tempo) periodo d'oro del Perugia, ora si trovano su fronti contrapposti a sfidarsi, più o meno direttamente, per il governo della città. Baiocco, come noto, è il candidato di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana e sindaco di Terni, però, spiega lo stesso Baiocco nel suo video, soprattutto coordinatore nazionale del partito che, a questo titolo, precisa l'ex calciatore, parla della città e continuerà a farlo. Per il resto, rassicura, "Il candidato sindaco sono io". Un perugino, insomma. Senza di "invasioni" territoriali. Davide Baiocco, che augura a Cosmi "un grosso in bocca al lupo per questa avventura" con il progetto politico civico Playtime che dovrebbe approdare alla contesa elettorale, ma in che modalità è ancora da capire, mentre mister Cosmi smentisce una sua candidatura. "Entrambi - sottolinea ancora Baiocco - condividiamo lo stesso obiettivo, quello di fare qualcosa per la nostra città".