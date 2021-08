Amministrative a Città di Castello, Luca Secondi del Pd incassa anche il sì di Azione e Italia Viva,

Italia Viva e Azione appoggiano la candidatura a sindaco, per il momento confermata dal Pd (dopo molti tentennamenti), di Luca Secondi, già appoggiato dal Psi e attuale vice-sindaco della città. Civici, parte degli ambientalisti e Movimento 5 Stelle sono al momento orientati verso un'altra candidatura di discontinuità rispetto al decennio del sindaco Bacchetta. Un centrosinistra che per il momento è diviso alle amministrative di ottobre. “La scelta – ha dichiara la coordinatrice provinciale di Italia Viva Emanuela Mori – è stata determinata dalla necessità di coagulare forze moderate intorno ad un candidato capace, con esperienza e che viene dal mondo dell’impresa. Quindi siamo certi che Luca Secondi rappresenti una sintesi tra politica, buon governo e rinnovamento nella continuità”.

Via libera anche da Giacome Leonelli, portavoce regionale di Azione: "In questi mesi Azione, assieme ad altre forze politiche come IV e PSI e civiche, ha lavorato profondamente a questo progetto. Non posso negare che mi abbia lasciato alquanto perplesso un eccessivo attendismo, o forse tatticismo, da parte del PD, peraltro su un esponente di punta nella giunta comunale uscente come Luca Secondi. Da più parti si dice che il PD avrebbe tentato fino all’ultimo di mettere in pista un progetto diverso, che guardasse più al M5s e alla Sinistra Radicale piuttosto che ad una coalizione riformista. Legittimo, per carità, ma a parer mio sbagliato.”