Amministrative ad Assisi, Tajani lancia il connubio Forza Italia-Progetto Assisi: "Cresce la casa dei Moderati"

“Forza Italia vuole essere ‘forza’ che spalanca le proprie porte per aggregare consensi e movimenti civici e tutti coloro che credono in una politica riformista che sia legata alla soluzione dei problemi concreti”. Con queste parole il Vicepresidente e Coordinatore Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha salutato il nuovo gruppo Forza Italia Progetto Assisi.

La serata, che si è svolta giovedì sera (29 luglio 2021) all’Hotel verde di Rivotorto di Assisi, è stata anche l’occasione per presentare il nuovo simbolo, appunto, Forza Italia Progetto Assisi. “Questo incontro non è solo elettorale – ha detto Tajani - ma è anche un incontro per sugellare la nascita di una lista che non è soltanto la lista di Forza Italia, ma è una lista che aggrega attorno a Forza Italia tanti movimenti civici, tanti cittadini ed elettori moderati che vogliono cambiare la città di Assisi. Un progetto civico, ma anche politico, perché quello che sta accadendo oggi con la presentazione della lista, di un simbolo composito, è quello che è accaduto in molte regioni e sta accadendo in molte città dove si voterà all’inizio di ottobre. Noi crediamo che sia assolutamente necessario allargare i confini del centrodestra”.

Antonio Tajani è convinto che il centrodestra avrà la meglio nelle prossime elezioni amministrative che interesseranno la città serafica. “Ad Assisi – ha aggiunto Tajani - siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, così come abbiamo fatto in occasione delle ultime elezioni regionali nelle Marche. Noi continuiamo ad andare avanti per dare vita a quel grande progetto, magari nel 2023, che potrebbe essere il grande partito repubblicano, liberale, riformista, garantista, cristiano che si candiderà, dopo il successo delle elezioni del 2023, a governare il Paese fino al 2050. Intanto vinciamo ad Assisi e cerchiamo di governare bene Assisi con la stessa mentalità. Ci sono tante cose da fare e a noi si stanno riavvicinando tanti cittadini che non avevano votato o che l’avevano fatto in passato e poi erano rimasti delusi. Io sono convinto che la nostra lista – ha concluso Tajani – potrà rappresentare un valore aggiunto per un sindaco civico, ma aggregando tanti mondi attorno a una lista, per costruire una Assisi diversa. Per far fare un salto di qualità, un cambio di passo ad una città che non è soltanto un comune dell’Umbria, ma è una città che nel Mondo intero rappresenta qualche cosa di positivo. La nuova amministrazione sia all’altezza del nome della città che andrà a governare”.

Alla presentazione del simbolo erano presenti, tra gli altri, il Coordinatore di Forza Italia Assisi Leonardo Paoletti, il consigliere comunale Antonio Lunghi, insieme ad Ivano Bocchini (Consigliere Provinciale e Comunale, Luigi Bastianini (consigliere comunale). Non mancava, ovviamente, il candidato a sindaco per le amministrative di Assisi del centrodestra, Marco Cosimetti.

Insieme a loro anche Laura Buco coordinatrice Provinciale di Forza Italia.“Una serata importante dove si è sancito la fine di un percorso e l'inizio di un nuovo percorso. E’ quanto ha detto Laura Buco durante il suo intervento di apertura. “Noi già da un anno stiamo lavorando, abbiamo creato una collaborazione per ricreare un dialogo con le forze con quel esperienza di espressione civica con le quali abbiamo sempre collaborato, di aria comunque moderato, liberale, riformista. Questo dialogo – ha aggiunto - ha portato oggi alla creazione di un nuovo progetto che si chiama appunto Forza Italia Progetto Assisi che ci vedrà correre insieme per le prossime amministrative e per dare tutto il nostro massimo supporto al candidato sindaco Marco Cosimetti. Siamo onorati che alla presentazione di questo nuovo simbolo fosse presente Antonio Tajani, una persona che è sempre stata presente per l'Umbria e per gli umbri, non solo perché è stato eletto nel collegio umbro, ma proprio perché ci è sempre stato vicino e sostenuto”.