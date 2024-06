Elezioni a Perugia, la lunga giornata al comitato di Vittoria Ferdinandi

Lunedì 10 giugno 2024. Sono le 14 e 32 e il comitato di Vittoria Ferdinandi inizia a riempirsi. Giornalisti, cittadini e candidati sono qui. Fra loro c’è anche la candidata sindaca di centrosinistra e civici. Tutti cauti, nessuno si sbilancia troppo, ma l’emozione si tocca con mano. Ferdinandi è carica e come sempre riesce a coinvolgere tutti quanti. Nella sala adibita a seguire lo spoglio di queste comunali a Perugia lo schermo proietta la maratona Mentana e proprio come la colonna sonora di La7 scelta per le elezioni: “ci vuole calma e sangue freddo”.

Nel giro di un’ora tutto cambia, sullo schermo c’è Umbria Tv e iniziano ad arrivare esponenti politici regionali. Prima fra tutti Camilla Laureti del Partito Democratico, fresca di un ottimo risultato alle elezioni europee, poi Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra, partito che ha superato le aspettative del 4% e Thomas De Luca rappresentante regionale del Movimento 5 Stelle.

Sono le 18 e 32 il comitato pullula di gente, tanti sorrisi, molta ansia e speranza. Arriva qualche risultato e cittadini esultano, i candidati anche.

Alle 19 puntuali ecco la prima dichiarazione del portavoce del comitato, Andrea Ferroni: “Le proiezioni Opinio-Rai e i dati in nostro possesso ci fanno essere molto fiduciosi, ma sapete che per i risultati finali bisogna aspettare, soprattutto in questa occasione in cui la forbice è stretta”.

E ancora: “Lasciatemi dire però che tre mesi fa tutto questo non sarebbe stato affatto scontato. Il grazie più grande va alla nostra candidata sindaca, Vittoria Ferdinandi, che ha preso per mano la città. La dimostrazione plastica ne è l'atmosfera qui al nostro comitato elettorale: quasi 1000 persone in attesa. Con calore, amore e passione il risultato più grande che intanto abbiamo è aver ridato credibilità e passione alla politica” conclude Ferroni.

Dopo Ferroni è la volta dei rappresentanti regionali dei partiti che sostengono la candidata, Tommaso Bori del Partito Democratico, Giacomo Leonelli di Azione, Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra e Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle.

Piccolotti ha sottolineato che “i risultati ottenuti dimostrano un cedimento dell’area di governo” e anche De Luca non si esime dal commentare i risultati: “I dati sono ancora parziali, ma il Movimento 5 Stelle fa la differenza. Dai territori arriva la conferma della voglia di cambiamento”.

Il coordinatore regionale di Azione, Giacomo Leonelli, parla invece del buon dato della lista Pensa Perugia. Parole positive anche da Tommaso Bori che conclude: “Giornata straordinaria per il Partito Democratico”.

Insomma qui al comitato non manca nessuno, Camilla Laureti guarda le proiezioni con la sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Sono le 21 e 37 nessuno, è andato via, qualcuno è anche arrivato e tutti sono in attesa, dei risultati che sanno tanto di ballottaggio ma sopratutto le parole della candidata Vittoria Ferdinandi.