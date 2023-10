Amministrative 2024, Bandecchi sbarca a Perugia: la strategia elettorale, i sondaggi e le analisi degli esperti

Il sondaggio di fine agosto - commissionato dal partito - pone Alternativa Popolare, il movimento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, a Perugia e provincia intorno al 10-12 per cento. Un dato che se confermato dalle urne delle amministrative 2024 dei due maggiori centri, Perugia e Foligno, sarebbe un grandissimo risultato per un partito che è ancora in fase di radicamento dopo la vittoria incredibile di Terni. Una crescita tale permetterebbe ad Alternativa Popolare di entrare con i propri rappresentanti in Regione in caso di corsa in solitaria. Ma con il 12 per cento in molti andrebbero a bussare alla porta di Stefano Bandecchi per un'alleanza che punta al Governo dell'Umbria.

Tornando alle amministrative 2024: Stefano Bandecchi ha ufficialmente fatto ingresso a Perugia riempiendo la sala della Vaccara e attirando l'attenzione di tutti i media, molto di più un ministro in visita nel capoluogo. Gli esperti e i politici navigati, seguendo l'incontro e studiando gli acquisti in casa Baldecchi, al momento portano Alternativa Popolare del candidato sindaco Davide Baiocco - simbolo del Grifo dei tempi belli ma in verità niente di più a livello politico, almeno fino ad oggi - tra l'8 e il 10 per cento. Insomma una forbice non lontana da quella prevista dall'ultimo sondaggio disponibile. Un risultato se confermato nelle urne certamente di valore. Bandecchi non lo dirà mai ma firmerebbe per un risultato a doppia cifra perchè il vero obiettivo della discesa a Perugia è il seguente: costringere il centrodestra e il centrosinistra ad andare al ballottaggio e diventare per le due settimane dal voto l'ago della bilancia.

Poi c'è l'obiettivo - non impossibile ma al momento improbabile - che il sindaco di Terni ha sbandierato alla stampa e ai suoi: "Andremo al ballottaggio noi e poi vinceremo a mani basse". L'avversario preferito sarebbe il centrodestra visto che sarebbe più facile, per via dell'antico odio politico, catturare il voto militante di una parte del centrosinistra. L'Alternativa Popolare a Perugia è pronta a mettere insieme una coalizione di liste slegate dai partiti e movimenti tradizionali. Al momento le liste sarebbero tre ma si sta lavorando alla quarta. "Quelli di destra mi danno del comunista, quelli di sinistra mi danno del fascista: non hanno capito che noi siamo un partito vero di centro ma con delle correnti importanti: di destra e sinistra, come la vecchia Democrazia Cristiana. Noi siamo destinati a restare a lungo e le decisioni sono prese all'interno del partito": ha spiegato Bandecchi.

Ma a Perugia dove pescherà Alternativa Popolare? Gli esperti sono convinti che gran parte dei voti arriveranno dai delusi del Movimento 5 Stelle, da ex Pd e sindacati ma anche da il bacino dei votanti della Lega. E la sinistra-sinistra? Questa è l'incognita: a Terni Bandecchi ha fatto il pieno ma si tratta di una sinistra popolare, dei quartieri periferici. Quella perugina decisamente più radical chic, perbenista e figlia del posto fisso... come può farsi convincere da un leader che si definisce di centro ma nelle maniere è un maschio alfa che non porge mai l'altra guancia? Ma ancora mancano nove mesi al voto e tutto può succedere. Sta di fatto che tutti dovranno fare i conti con l'effetto Bandecchi per evitare un'altra Terni.