Ambiente, Pavanelli (M5s) all'attacco: "La Giunta Tesei ha disatteso le promesse elettorali"

“La promessa elettorale della presidente della Regione Umbria Tesei è stata completamente disattesa”. Questo il giudizio espresso dalla senatrice umbra Emma Pavanelli del M5s, membro della commissione Ambiente in Senato.

Ed è proprio sull'ambiente che la pentastellata punta il dito: “Mi riferisco al conferimento in discarica, su cui la giunta Tesei ha cambiato completamente idea - afferma Pavanelli in una nota -, tanto che ora l’intenzione è quella di ingrandirle. Eppure nel suo programma elettorale, Tesei diceva come bisognava disincentivare smaltimento di rifiuti in discarica poiché ha 'fortissimi impatti negativi sull’ambiente'. Così come economia circolare, riuso e riciclo sono termini scomparsi dalla loro linea politica, nonostante ora siano alla base della gestione dei rifiuti per raggiungere gli obiettivi europei. Mi domando, cosa diranno i suoi elettori? E cosa diranno tutti gli umbri che tengono alla propria terra quando vediamo l’azione politica dell’attuale giunta che vorrebbe addirittura creare un nuovo inceneritore probabilmente a Perugia?".

Secondo Pavanelli dunque si tratta di "una doppia beffa per l’Umbria. Un programma disatteso sull’ambiente e una mancata opportunità per il territorio per essere individuati come regione virtuosa sulle politiche ambientali, si sta facendo tutto contro le linee dettate dall’Unione Europea e dal Pnrr. In questo momento di crisi climatica dobbiamo osare e puntare ad un vero cambiamento di paradigma, ne va del futuro degli umbri. Se qualcuno pensava al famoso 'cambiamento' ora deve pensarlo come un cambiamento di idea, quello della Tesei”.