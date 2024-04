Elezioni a Perugia, presentata la lista di Alleanza Verdi e Sinistra: i nomi

Sono per lo più giovani e vivaci, 17 donne e 15 uomini attenti alle tematiche che riguardano tutti, nessuno escluso. È la lista di Alleanza Verdi e Sinistra che per le prossime elezioni amministrative per Perugia si presenta con una serie di obiettivi chiave per il futuro, con un forte impegno verso le questioni sociali e ambientali, a sostegno della candidata sindaca Vittoria Ferdinandi.

I nomi sono stati presentati oggi, alle porte del primo maggio, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, alla presenza del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

L’accento è stato posto sulle politiche abitative e sulla sicurezza sul lavoro, sul futuro sostenibile attraverso l’investimento in energie rinnovabili e mobilità pubblica.

“Dobbiamo portare avanti una città che sia accogliente per tutti e per tutte” ha sottolineato la candidata Alice Spilla a proposito dell’impegno verso l’inclusione sociale e la parità di genere che emerge come un principio guida, con proposte come la creazione di una casa internazionale delle donne.

A tal proposito il segretario Fratoianni, entusiasta di una lista che abbraccia ogni professionalità e vede la presenza di tanti giovani e sopratutto di donne, ha evidenziato: “Il protagonismo delle donne segnala un salto di qualità nella costruzione di idee per la politica, non è solo il rispetto di una quota o di una norma di legge. Siamo nel tempo delle donne e Vittoria Ferdinandi è una splendida candidata”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Pierluigi Vossi e Massimiliano Smeriglio, candidati alle elezioni europee con Alleanza verdi e sinistra nel collegio centrale.