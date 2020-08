Agricoltura, al Senato passa la proposta Briziarelli (Lega): mutui agevolati per i giovani

"Approvato in commissioni riunite Affari Costituzionali e Trasporti nell'ambito del decreto Semplificazioni il nostro emendamento per favorire l'ingresso e sostenere i giovani agricoltori sotto i 41 anni su tutto il territorio nazionale". Così il Senatore della Lega Luca Briziarelli, tra i firmatari dell’emendamento, plaudendo al lavoro corale svolto dalla Lega e in particolare dai componenti della Commissione Agricoltura del Partito a partire da Gian Marco Centinaio già ministro dell’agricoltura, Gianpaolo Vallardi e Giorgio Maria Bergesio.

"L'approvazione all'unanimita' dell'emendamento è un successo per tutto il Paese - spiega il senatore umbro -. La Lega è riuscita a estendere a tutto il territorio nazionale le disposizioni previste dall'art. 10 della Legge 185”. Grazie alla Lega tutto il territorio nazionale potrà quindi beneficiare di agevolazioni a fondo perduto fino al 35% e del finanziamento a tasso agevolato fino al 60% per i giovani agricoltori". Per Briziarelli "L'importante emendamento, approvato nella notte, garantirà anche ai giovani imprenditori agricoli umbri di poter avvalersi della agevolazioni”.