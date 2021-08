Afghanistan, Anci Umbria: "Massima disponibilità all'accoglienza delle famiglie afghane"

Riunione dell’Ufficio di Presidenza di Anci Umbria con le Prefetture di Perugia e Terni per affrontare la situazione dei profughi afghani. L'associazione dei Comuni dell'Umbria annuncia la "massima disponibilità a collaborare nell’organizzazione dell’accoglienza, nella nostra regione, delle famiglie afghane che hanno collaborato con l’Ambasciata italiana o con i nostri militari".

Come spiega una nota "durante la riunione è stata evidenziata la drammatica situazione in Afghanistan e la necessità che l’intera vicenda venga affrontata, dall’Ufficio di presidenza, esclusivamente sotto il profilo umano". Anci Umbria, proesegue la nota, "intende continuare a tutelare i diritti umani, e molti Comuni, con grande senso di responsabilità, hanno già espresso la volontà ad accogliere le famiglie afghane". E ancora: "Anci Umbria ha aperto un importante confronto con le Prefetture di Perugia e Terni per cercare la strada maestra non solo per l’accoglienza, ma anche per una vera integrazione di queste famiglie. I Comuni – è stato sottolineato - possono mettere a disposizione le proprie professionalità e competenze, ma servono risorse certe per poter strutturare anche i servizi necessari correlati".

La posizione di Anci Umbria "è quella di privilegiare la possibilità di ampliare il sistema Sai che consentirebbe di ospitare, nell’immediato, in Umbria, diverse famiglie. Sotto questo profilo, Anci nazionale ha già scritto al Ministro evidenziando che solo la rete dei Comuni Sai può garantire i necessari strumenti di supporto all’integrazione. Contemporaneamente, Anci Umbria sta valutando altre ipotesi di lavoro, su proposta della Prefettura per affrontare, nell’immediato, l’emergenza". Anci "si farà carico di sollecitare i Comuni perché si rendano disponibili all’accoglienza; far presente ai Comuni che, qualora vengano individuati alloggi autonomi gratuiti, la Prefettura si è resa disponibile a stipulare un apposito protocollo d’intesa fra Anci Umbria e Prefettura o direttamente fra Comune e Prefettura, anche per coprire i costi dei servizi che si renderanno necessari".