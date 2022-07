Accesso alle strade di montagna con veicoli a motore per gli appostamenti fissi di caccia: c'è il via libera dela Regione

Facilitato l'accesso agli appostamenti fissi di caccia. L'assemblea legislativa regionale ha approvato il disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale di modifica al Testo unico per le Foreste che recepisce le proposte della Lega circa la possibilità di transitare e sostare sulle strade di montagna con veicoli a motore, per accedere agli appostamenti fissi di caccia, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione.

"Tale provvedimento faciliterà i cacciatori nell’accesso agli appostamenti fissi di caccia, prevedendo la possibilità di transitare e sostare sulle strade di montagna con veicoli a motore. Si elimina inoltre il riferimento alla possibilità di accesso ai fini della utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria che potrebbe apparire limitativo nel caso in cui l'accesso sia dovuto alla necessità di effettuare interventi di manutenzione dell'appostamento, quindi presumibilmente anche al di fuori della stagione venatoria" affermano l'onorevole Virginio Caparvi e il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli esprimendo soddisfazione per l'adozione del provvedimento..