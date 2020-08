Aborto farmacologico, la Marini: "Dalla parte della salute delle donne senza ideologie reazionarie"

Era stata lei nel 2018, quando era presidente dell'Umbria, a introdurre la possibilità di ricorrere alla pillola RU486 in regime di ricovero in day hospital. E ora che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che per l'aborto farmacologico non c'è bisogno del ricovero in ospedale - dopo che la governatrice umbra Donatella Tesei aveva disposto il ricovero per tre giorni per assumere la pillola RU486, scatenando polemiche politiche e manifestazioni in piazza - l'ex governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini, torna a far sentire la propria voce sulla questione. E lo fa con un post su Facebook: "Quindi la delibera assunta dalla Giunta regionale Umbria precedente legislatura non solo era corretta, ma coerente con le linee guida sanitarie che ora Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute confermano". Ancora la Marini: "Dalla parte della salute delle donne senza ideologie reazionarie e senza vestali della rappresentanza, ma con la coerenza di valori e conoscenza obiettiva dei doveri istituzionali, della legislazione e dell’amministrazione. In una parola: della Laicità dello Stato".

Nel pieno della bufera politica, Catiuscia Marini era intervenuta così: "Le donne non sono oggetti da dominare ma sono persone libere di pensare e decidere - scrive l'ex governatrice sui social -. Non si può imporre una prestazione sanitaria in forma vessatoria con obbligo di 3 giorni di ricovero ospedaliero quando la prestazione può avvenire di norma in regime di day hospital, per altro producendo un costo inappropriato al SSN . La decisione organizzativa deve essere la più appropriata da parte delle aziende sanitarie e l’organo politico può solo occuparsi di programmazione".