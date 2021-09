Abbonamenti scolastici non usati causa Covid, Pd di Perugia all'attacco: "Mancano i rimborsi"

Rimborsi degli abbonamenti per il trasporto scolatico non utilizzati a causa del Covid, scatta l'interrogazione del Pd al sindaco e alla giunta di Perugia. Una situazione, scrivono i dem, "che grava ingiustamente sulle famiglie perugine, che si ritrovano ad aver pagato un servizio di cui non hanno usufruito".

Il Partito Democratico, nell'interrogazione firmata da tutti i consiglieri del gruppo consiliare, spiega che "a seguito della diffusione da Covid-19, e del lockdown che ne è scaturito il tutto il Paese, a cominciare dalla scuola, rimasta chiusa in coincidenza con quasi l’intero anno scolastico, Busitalia ha previsto, per l’anno scolastico 2019-2020, la possibilità di un rimborso per le famiglie".

E ancora: "Per l’anno scolastico 2020-2021, invece, risulta che non siano state previste misure di rimborsi o di compensazione o di conguagli, e a coloro che ne hanno fatto richiesta, è stato risposto che non sono stati predisposti al momento rimborsi per il mancato utilizzo a causa della pandemia da Covid-19 sugli abbonamenti sottoscritti a decorrere dal mese di settembre 2020".

Il Pd chiede quindi al sindaco Romizi "se abbia intenzione di intercedere presso Busitalia per pensare a misure di rimborso o compensazione o conguaglio, per venire incontro a tutti coloro che hanno pagato un servizio di cui non hanno beneficiato".