Abbonamenti scolastici e rimborsi, il Pd attacca la giunta Tesei: "Cittadini penalizzati"

Meloni: "Basterebbe costituire un fondo regionale dal quale poter erogare i rimborsi, in attesa delle risorse nazionali, così come è stato fatto in altre regioni"

Abbonamenti non utilizzati a causa del coronavirus, il Pd all'attacco della giunta Tesei: "Nonostante le diverse prese di posizione registrate a sostegno dei tanti cittadini indignati, e malgrado gli impegni assunti, dobbiamo prendere amaramente atto che l’Assessore ai Trasporti della Regione, Enrico Melasecche, a distanza di mesi, non riesce ancora a sciogliere il nodo relativo alle modalità attuative dei rimborsi per i possessori di voucher, abbonamenti, biglietti e ticket di viaggio acquistati e non goduti a partire da settembre 2020 causa Covid-19". Parole della vice presidente del Consiglio regionale dell'Umbria e consiggliera del Pd, Simona Meloni.

“Questa assurda situazione continua a penalizzare quanti sono costretti a rimanere ingiustamente in attesa di risposte certe, rispetto ad un diritto che sembra non trovare cittadinanza nelle stanze regionali”. “La soluzione infatti esiste – sottolinea la consigliera dem - ovvero basterebbe costituire un fondo regionale dal quale poter erogare i rimborsi, in attesa delle risorse nazionali, così come è stato fatto in altre regioni”. “Evidentemente - conclude Meloni – questa giunta regionale è troppo impegnata a risolvere i propri problemi interni per occuparsi dei bisogni concreti dei cittadini e delle famiglie sempre più indebolite dalla situazione socio economica post pandemica”.