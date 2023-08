Trasporto scolastico, Marco Squarta chiede a BusItalia di rateizzare i costi dell'abbonamento per studenti

Marco Squarta, presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, chiede a BusItalia di introdurre, come avviene in altre regioni, la possibilità di rateizzare il costo dell’abbonamento per il trasporto scolastico.

“Il ritorno a scuola sarà un salasso tra libri di testo a prezzi esorbitanti e abbonamenti per il trasporto pubblico al limite del sostenibile per migliaia di famiglie già alle prese con i rincari di energia e beni di prima necessità – afferma Squarta - BusItalia consenta subito in Umbria almeno il pagamento rateale per gli abbonamenti, come accade ormai ovunque anche attraverso strumenti di addebito su carta di credito”.

Secondo il presidente Squarta “saranno in tanti a non potersi permettere il titolo di viaggio annuale se non si consente la rateizzazione, e questo determinerà un ulteriore aggravio dei costi per chi dovrà necessariamente optare per il mensile, andando a pagare molto di più – si legge nella nota - La scuola è un diritto sacrosanto, il trasporto è un servizio pubblico che deve rimanere accessibile a tutti”.

“Sono tantissimi gli studenti costretti a spostarsi in una regione come l'Umbria fatta di piccoli centri con poche scuole superiori, i costi della logistica non possono e non devono incidere sulle scelte delle famiglie e sul futuro dei nostri figli – conclude Squarta - costretti a rinunciare a frequentare Istituti magari più affini alle loro inclinazioni naturali proprio perché raggiungerli rappresenterebbe un notevole esborso economico, spesso insostenibile. Questo, in un’ottica di diritto all’istruzione, non è assolutamente accettabile”.