Verso le elezioni, il centrosinistra si fa sentire: una coalizione dinamica e partecipata per l’Umbria

È sembrata una domenica in famiglia quella del centrosinistra riunitosi a Perugia in vista delle elezioni di giugno, ma bisogna sempre ricordare che, come insegna il troppo citato Lev Tolstoj, “Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”.

La coalizione è stata creata grazie alla forte volontà di riscatto e con la voglia di recuperare tutti gli elettori persi negli ultimi anni a favore del centrodestra a livello nazionale, regionale e comunale.

Oggi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, PSI e movimenti civici a Perugia e nell’Umbria, sono più uniti che mai ed è quello che hanno dimostrato nella fredda domenica del 21 gennaio con “Un patto avanti”. L’obiettivo è vincere le prossime elezioni comunali e regionali puntando su idee, facce nuove, candidati forti, pluralismo e partecipazione. Concetti appoggiati da tutti e declinati in vario modo dai diversi esponenti che ieri, al 110 Caffè di Perugia, hanno preso parola.

Fra gli ospiti nazionali dell’evento “Un patto Avanti” c’era Enzo Maraio, il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, che ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa. Secondo Maraio l’Umbria ha saputo creare un clima di collaborazione tra le forze politiche che condividono gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Questo è un modello da seguire anche a livello nazionale, dove invece si assiste a una frammentazione che disorienta gli elettori: “Il nostro compito è quello di offrire una proposta unitaria e credibile”.

Nel corso della lunga giornata si sono svolti diversi panel su temi come sanità, ambiente, disuguaglianza, istruzione e lavoro, esposti dai rappresentanti politici quali il segretario regionale del Partito Democratico, Tommaso Bori, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, il segretario regionale del Psi, Federico Novelli, e da molti altri ospiti.

Il panel in rappresentanza dei Civici Umbri ha visto la partecipazione dei tre sindaci Stefania Proietti, Andrea Sisti e Filippo Stirati, rispettivamente di Assisi, Spoleto e Gubbio, che lungamente si sono soffermati sui territori da loro amministrati, creando spunti e riflessioni ripresi poi dagli ospiti nazionali.

Oltre al segretario Maraio, hanno preso parte all’incontro esponenti nazionali come l’ex presidente Roberto Fico e Marco Sarracino del Pd, insieme alla deputata Elisabetta Piccolotti per Alleanza Verdi Sinistra. Tutti hanno espresso il rifiuto dell’autonomia differenziata, vista come una misura che danneggia le regioni meno ricche e in particolare l’Umbria. Fico ha chiesto retoricamente perché in Italia non si possa redistribuire la ricchezza e ha affermato che questa manovra è una minaccia per l’unità nazionale: "Perché non investiamo dove c’è più bisogno invece di lavorare per l’autonomia differenziata".

Hanno poi criticato la destra per il pessimo governo, in particolare per ciò che concerne la sanità, colpevole di aver tagliato i servizi e di aver ignorato le esigenze della popolazione. Un’agguerritissima Piccolotti ha sottolineato: “Quando c’è un problema la destra invece di provare a risolverlo si allontana e si rintana dentro i suoi palazzi, chiude gli ospedali, i servizi e dice: arrangiatevi”.

Sarracino ha chiuso la conferenza criticando il tentativo di egemonia culturale della destra, basato su un mix di nostalgia e fenomeni nuovi e ha dunque sottolineato la necessità di contrastare questa deriva autoritaria con una proposta politica alternativa, basata sui valori della democrazia.

“Un patto avanti” ha lanciato un messaggio chiaro e forte: non si tratta solo di vincere le elezioni, ma di governare bene l’Umbria. Per farlo serve una coalizione ampia e plurale, che sappia coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali del territorio.