Verso le elezioni, Margherita Scoccia non si vuole fermare

"Don't stop me now" canta Freddy Mercury mentre Margherita Scoccia attraversa la sala dell'auditorium Capitini. Del resto, "il futuro non si ferma".

Un ingresso a tappe tra baci e abbracci con i sostenitori e i colleghi di questa avventura della campagna elettorale. "Siamo ogni giorno impegnati a incontrare, ascoltare e proporre la nostra idea di città" dice dal palco mentre ringrazia i volontari che la sostengono in una campagna all'insegna dell'allegria, sottolinea prima di lasciare spazio alle presentazioni delle squadre, ovvero le liste, che fanno riferimento a lei. Prima di iniziare un minuto di raccoglimento alla memoria di Francesco Pergolesi, 23 anni, morto ieri in un incidente stradale.