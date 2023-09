L'INTERVENTO / Emanuela Mori (Italia Viva): Finalmente :istituito il diritto allo sport in Costituzione

Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera di Italia Viva Emanuela Mori sulla decisione della Camera di inserire il diritto allo sport nella Costituzione.

***********

di Emanuela Mori - consigliere comunale Italia Viva

“Da oggi viene riconosciuto allo sport un valore sociale, civile e culturale”. “ La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività in tutte le sue forme”.