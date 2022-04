25 aprile, il messaggio della Tesei: "Le guerre ci fanno capire la ricchezza che risiede nella libertà"

"“Più che mai, proprio in questi giorni in cui l’eco assordante della guerra giunge sino a noi, ricordiamo e festeggiamo i valori di Libertà e di Pace che il 25 Aprile porta con sé". Parole della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della Festa della Liberazione.

“Quello che sta accadendo, a poca distanza, ci fa capire ancor di più – sottolinea la presidente -, anche a chi ha solo letto sui libri la nostra storia, quanto la liberazione dell’Italia sia stato evento fondamentale per tutti noi. La Democrazia, la Pace, la Libertà, tutte rigorosamente con la lettera maiuscola, vengono spesso date per scontate, ma la storia, passata e purtroppo presente, ci insegna che non è così. La guerra che sta coinvolgendo territori europei e tutte le guerre che ogni giorno si combattono nel mondo, anche nel silenzio mediatico, ci fanno capire – conclude Tesei - la ricchezza che risiede nella Libertà, e la nostra capacità di ricordare, così come facciamo oggi, può e deve essere antidoto ai soprusi, moto a favore della Democrazia”.

25 aprile, Perugia celebra la festa della Liberazione: il programma

Perugia celebra il 25 aprile, festa della Liberazione. Ecco il programma del Comune di Perugia.

Al cimitero civico, alle 10.30, spiega Palazzo dei Priori, "avrà luogo la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti e sulle tombe delle Medaglie d’Oro della Resistenza, nonché di fiori su quelle dei personaggi illustri. E’ previsto il consueto giro all’interno della struttura alla presenza delle Autorità civili e militari".

Seguirà "alle 11,15 in Borgo XX Giugno la commemorazione e deposizione di una corona di alloro sulla lapide in ricordo dei Patrioti fucilati dai nazi-fascisti. Qui il sindaco pronuncerà il suo tradizionale discorso".

Infine alle 12, in via Masi, "deposizione di una corona di alloro al Monumento dell’Ara Pacis in memoria di tutti i Caduti in guerra".