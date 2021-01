Vendere casa con la valorizzazione; il sistema vincente per non svendere

Muoversi tra i meandri tortuosi del mercato immobiliare non è certo un gioco da ragazzi e chi si trova nella condizione di dover vendere casa incontra non poche difficoltà. Il “fai da te”, infatti, oltre a non portare risultati concreti, può risultare stressante: il rischio è quello di ricevere molto visite ma nessuna (seria) proposta, dinamica che può ferire e provocare ansia.

E affidarsi alle agenzie immobiliari non sempre migliora le cose: molte agenzie tradizionali, infatti, continuano a utilizzare sistemi di vendita vecchi, non più al passo con i tempi e le dinamiche del mercato e pertanto inefficaci. Anche in questo caso quindi il processo di vendita può risultare difficoltoso e il rischio di veder sostare il proprio immobile a lungo sul mercato – e quindi svalutarsi – è quanto mai concreto.

Infatti, gli immobili che rimangono invenduti per più di quattro mesi – e spesso questo avviene proprio per errori che si fanno in fase di promozione – vedono calare in modo importante il proprio valore sul mercato, con conseguente danno economico e morale per il proprietario.

Tuttavia, non c’è da disperarsi! Un modo per ridurre al minimo il pericolo di una vendita complessa e stressante – e senza dover perdere tempo e denaro per provare a districarsi in un mercato articolato come quello immobiliare – c’è: bisogna affidarsi a specialisti del settore con una conoscenza profonda del mercato di riferimento e competenze maturate sia sul campo che con lo studio, indispensabili per raggiungere un risultato in linea con le aspettative del cliente.

Questo è il caso della storica agenzia perugina Prima Immobiliare, realtà specializzata in immobili di pregio che da tradizionale agenzia immobiliare ha saputo negli anni evolersi e reinventarsi. Grazie a un lungo processo di studio del mercato immobiliare statunitense, delle sue dinamiche e dei processi di vendita, Prima Immobiliare ha portato in Italia dagli Stati Uniti le tecniche più avanzate di vendita e marketing del ramo immobiliare, ideando il sistema di valorizzazione e vendita immobiliare Valore Casa Pro™.

Valore Casa Pro™ è un sistema complesso, articolato ed unico nel suo genere che anche grazie ad una attenta valorizzazione degli immobili offre ai propri clienti risultati concreti e vendite in tempi incredibilmente rapidi e – sopratutto – con prezzi allineati all’effettivo valore di mercato.

I numeri, d’altronde, parlano chiaro: i clienti che hanno utilizzato il sistema Valore Casa Pro™ sono riusciti a vendere casa al prezzo più alto sul mercato con tempi che vanno dai 7 giorni ai 3 mesi – contro la media di 9/12 mesi delle altre agenzie – riportando un tasso di soddisfazione del 100%.

Ma come funziona Valore Casa Pro™?

Il sistema si può riassumere in 3 macro fasi + 1: la prima è l’Analisi del mercato di riferimento, ovvero dove si trova il cliente giusto per quel dato immobile in Italia? o all’estero? e quali strumenti devo utilizzare per trovarlo subito? Quanto può spendere? e di conseguenza quale è il prezzo esatto da richiedere per quel determinato cliente? questa è solo una parte dell’analisi del prezzo che in realtà è molto più approfondita.

La valorizzazione parte dall'home staging letteralmente "messa in scena" – attraverso il quale Prima Immobiliare rende l’immobile in vendita più appetibile agli occhi dall’acquirente, oltre a ciò ci sono foto foto professionali video emozionali, tour virtuali e molti altri sistemi attrattivi.

Una volta valorizzato l’immobile, si passa alla promozione: durante processo di vendita Prima Immobiliare si appoggia infatti ai migliori portali immobiliari italiani ad esteri, agli annunci sponsorizzati in 1° posizione, alla promozione sui canali social dell’immobile dove post redatti da copywriter professionisti, fotografie e video professionali girano incessantemente creando interesse e migliaia di visualizzazioni per attrarre l’acquirente giusto.

E infine c’è il lavoro di agenti preparati e aggiornati sulle più recenti tecniche di vendita: la presentazione è una fase cruciale del processo e solamente grazie a una persona esperta è possibile tradurre in una vendita il lavoro preliminare di analisi valorizzazione e promozione dell’immobile.

La grande differenza con le agenzie immobiliari tradizionali è che queste ultime effettuano solo la terza fase, la visita, tentando il tutto per tutto in una sorta di “lotta a mani nude con acquirente e venditore” tralasciando il marketing che invece è l’80% dell’efficacia del nostro processo di Prima Immobiliare.

Valore Casa Pro™ non vende case, fa in modo che le case si vendano da sole.

