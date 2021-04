100% SUV, 100% elettrico: Con Nuova ID.4 Volkswagen cambia il nostro modo di viaggiare

Ile della mobilità è un tema sempre piùed è convinzione comune che ilsia in procinto di vivere una: l’urgenza die l’impatto dei veicoli sull’ambiente, infatti, sta accelerando il processo di transizione dell’intero mercato verso, come per esempio la

Rispetto a qualche anno fa, d’altronde, si è sviluppata una coscienza ecologica collettiva e un numero sempre maggiore di persone ritiene estremamente importante tutelare l’ambiente, in primis con le proprie scelte.

Oltre a questo sentire comune, le sempre più diffuse limitazioni al traffico nei grandi conglomerati urbani, lo stanziamento di incentivi concreti da parte del governo a favore di soluzioni di mobilità sostenibile e i minori costi di utilizzo hanno determinato la crescita esponenziale delle fette di mercato dell’ibrido e dell’elettrico.

La comodità di un SUV, la sostenibilità dell’elettrico

Un cambio di rotta in cui i marchi automobilistici svolgono un ruolo da protagonisti, impegnati in prima linea nel guidare la transizione verso un nuovo concetto di mobilità. Basti pensare, per esempio, a Volkswagen, che ha recentemente lanciato sul mercato un nuovo SUV urbano 100% elettrico: ID.4.

I tratti distintivi del design dell’ultimo modello del brand tedesco – che va ad affiancare la ID.3 nella gamma elettrica – sono le linee moderne e la sua forma elegante. Questo look aerodinamico e contemporaneo è ulteriormente valorizzato da una cura maniacale del dettaglio: dai cerchi in lega ai gruppi ottici posteriori a LED che comprendono anche gli indicatori dinamici di direzione.

Discorso simile per gli interni, confortevoli e distintivi. La parola d’orine è spaziosità e l’intero abitacolo è stato progettato con il fine di restituire tanto al guidatore quanto al passeggero una sensazione di abitabilità e un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort.

E grazie agli apparati tecnologici – come l’innovativo head-up display che proietta sul parabrezza le indicazioni di marcia e il display touch da 12” con integrato un sistema di infotainment – Volkswagen ID.4 mette gli automobilisti nelle condizioni di viaggiare in totale sicurezza e di essere sempre aggiornati sulla navigazione. L’app We Connect ID, infine, permette al guidatore di connettersi ai propri dispositivi senza distogliere lo sguardo dalla strada, nonché di controllare l’autonomia rimanente di ID.4 e regolare in modo smart la temperatura all’interno dell’abitacolo.

Design, comodità, sicurezza ma anche performance: l’ultimo arrivato in casa Volkswagen infatti è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 8,5 secondi. E grazie alla batteria da 77 kWh – ricaricabile fino all’80% in meno di mezz’ora – garantisce un’autonomia di oltre 500 km.

Volkswagen ID.4 sbarca in Umbria

Autocentri Giustozzi – storica concessionaria umbra che ha recentemente ricevuto l’esclusivo riconoscimento Volkswagen Award, a testimonianza dei risultati di vendita e dell’eccellente qualità del servizio offerto – ha presentato ID.4 tra il 15 e il 17 aprile con Monir Eddardary, finalista di Masterchef 2021, nelle vesti di testimonial.

Questa presentazione è stata accompagnata da un’anteprima speciale – tra il 15 e il 16 aprile – riservata agli utenti dei gruppi Facebook “Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 fan group IT”, “Mobilità elettrica in Umbria” e ovviamente ai clienti della concessionaria, seguita poi dal lancio ufficiale di ID.4 avvenuto il 17 aprile.

A questo punto non ti resta che passare in una delle sedi di Autocentri Giustozzi – a Perugia in via Settevalli 211; a Foligno in Via Polanga 2 e a Terni in Via Bruno Capponi 58 – e scoprire in prima persona, grazie a un test drive, il nuovo modo di viaggiare inaugurato da Volkswagen ID.4.