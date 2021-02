Luce verde per 30 nuovi consulenti dell’energia: selezioni aperte a Perugia

Questo non è il classico annuncio a cui ci hanno abituato. È diverso per un motivo molto semplice: chi lo propone è un’azienda che ha deciso di guardare più in là del semplice business, un’azienda che crede in un futuro e in un mondo migliori, fatti di energia pulita, sostenibile e al 100% rinnovabile. Insomma, un’azienda letteralmente illuminata.

Sono questi i valori che B-ON, operatore nazionale del libero mercato della fornitura di energia elettrica e gas, ha deciso di sostenere e trasmettere, così come ha deciso di condividere un altro valore fondamentale: la conoscenza. Ha scelto di farlo offrendo ai candidati selezionati una seria e completa formazione gratuita, assicurando un trasferimento di know how a chi può e deve ancora crescere: i giovani.

L’energia pura dei giovani per migliorare il mondo

Per questo, B-ON ha scelto di investire su giovani leve senza alcuna esperienza di settore o di vendita, tele bianche sulla quale dipingere un futuro più green per tutti.

E allora, questo è un annuncio rivolto a tutti coloro che desiderano cambiare il mondo in meglio e fare, di questo proposito, un lavoro certo per il proprio futuro. B-ON cerca 30 nuovi consulenti dell’energia, da accompagnare attraverso step di selezione e formazione, con l’obiettivo di crescere perfetti e responsabili Energy Manager, con competenze serie e approfondite da vendere.

Il percorso per diventare Energy Manager, ambasciatori dell'energia pulita

E proprio vendere è la parola chiave, perché di vendere energia pulita stiamo parlando. Ma per farlo, il cammino va percorso tutto: il recruiting inizia il 10 febbraio e proseguirà fino al 30 marzo. Solo 70 candidati saranno selezionati per il Career Day, che si terrà i primi d’Aprile, giorno in cui verranno anche definitivamente scelti i 30 giovani destinati a partecipare all’Academy. Qui inizia la formazione vera e propria, che si concluderà con un contratto in B-ON nel ruolo di Commerciali – Vendita di Energia e Gas. Un traguardo che diventa punto di partenza per ambire alla carriera di Energy Manager.

Insomma, B-ON, ha deciso di investire per la formazione del suo stesso futuro, puntando su chi, di futuro, ne ha ancora parecchio da vivere. Di vantaggi, per i giovani candidati, ce ne sono diversi: non solo formazione gratuita di altissimo livello fatta dai migliori professionisti nazionali, ma anche un ruolo importante in azienda e maggiori certezze per il futuro in un periodo incerto come l’attuale. Senza contare la sicurezza di lavorare per un gruppo solido in un luogo di lavoro prestigioso come solo il Barton Park sa essere.

Quanti candidati servono per accendere una lampadina? E per cambiare il mondo?

I requisiti per poter partecipare alle selezioni sono chiari: B-ON cerca giovani che risiedano a Perugia e dintorni, senza alcuna esperienza nel settore o nella vendita, affamati di lavoro e formazione, in cerca di stabilità e con la voglia di riscatto per un futuro migliore. Il solito annuncio di lavoro, quindi?

Proprio no, perché la verità è che B-ON cerca anche altro: cerca teste calde dal sorriso abbagliante, cerca persone solari e giovani illuminati, cerca qualcuno che non spenga mai la propria voglia di crescere, di imparare, di assorbire la luce della conoscenza e di rifletterla nella capacità di vendere energia pulita con passione e intelligenza, cerca qualcuno che risparmi energie per raggiungere un obiettivo più alto, quello di un mondo migliore in cui vivere.

Per questo i 30 futuri Energy Manager di B-ON devono, sin da ora, sprizzare da tutti i pori un’energia pura, al 100% sostenibile, essere persone dall’impegno inesauribile come solo le migliori fonti rinnovabili sanno essere, ma soprattutto, avere un obiettivo ambizioso: voler cambiare il mondo insieme a B-ON.

Perché, dunque, non lanciarsi verso un luminoso futuro e dare energia a un mondo più pulito?

Candidati alle selezioni e invia il CV su academy.b-on.it! Una nuova vita ti attende.

