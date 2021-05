Alla scoperta della e-mobility con l’iniziativa di una concessionaria

Da sempre, il nostro è un mondo che cambia. Tutto quel che ci sta intorno è in continua trasformazione ed evoluzione, tanto che non è audace spingersi a dire che il cambiamento è di fatto il motore della realtà.

Questo incessante processo di rinnovamento, coinvolge le realtà in ogni suo ambito e investe qualsiasi settore in cui l’uomo si trova a dover operare. Tale dinamica evolutiva, negli ultimi anni, è stata particolarmente evidente all’interno del mondo dell’automotive, come dimostra la recente svolta in direzione di un nuovo modello di mobilità, che ha il suo perno nel concetto della sostenibilità.

Le sfide epocali di un marchio tedesco

Per non finire travolti dalle conseguenze di questa svolta epocale, i principali player del mercato dell’automotive hanno dovuto sapersi evolvere, innovando radicalmente la propria proposta commerciale per diventare protagonisti di questo transizione verso un nuovo concetto di mobilità.

Uno dei marchi più attivi in questo senso è stato sicuramente Volkswagen, che ha lanciato alcuni progetti ambiziosi con cui il brand automobilistico tedesco si conferma un soggetto attivo nel processo di trasformazione orientato alla e-mobility.

Da un lato c’è Way To Zero, una delle più grandi sfide della storia della mobilità con cui Volkswagen si assume la responsabilità delle proprie quote di emissione di Co2 a livello globale e si impegna a rispettare gli accordi di Parigi sul clima.

Dall’altro c’è Together-Strategy 2025, progetto di ampio respiro che guida il Gruppo Volkswagen dallo status di costruttore di automobili a quello di fornitore di una nuova mobilità sostenibile fatta di prodotti e servizi tecnologici e user friendly.

Tre giorni all’insegna della e-mobility

Progetti futuri, ma anche iniziative imminenti: il 21-22-23 maggio in tutte le sedi di Autocentri Giustozzi – storica concessionaria e punto di riferimento per gli automobilisti del territorio umbro – si terranno gli Electric Days, un’occasione unica per scoprire i modelli della gamma elettrica di Volkswagen: e-up, ID.3 e ID.4.

Una tre giorni per provare su strada la e-mobility, per testarne i vantaggi, la convenienza nell’uso quotidiano e sopratutto la sua dimensione sostenibile: contatta la sede di Autocentri Giustozzi più vicina a te e prenota un test drive.

Il futuro della mobilità, insomma, grazie a Volkswagen e Autocentri Giustozzi è già qui!