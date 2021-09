Grazie a un programma speciale l’usato non è mai stato così sicuro

A molti di noi sarà capitato di venire solleticati dall’idea di: idecisamente piùrispetto a veicoli nuovi e la prospettiva di condurre in porto unsono d’altronde incentivi da non sottovalutare.

Tuttavia, nel momento di decidere, spesso capita di essere frenati da una serie di dubbi legati allo stato di usura dell’automobile che stiamo per acquistare e – di conseguenza – alla sua affidabilità.

Tassi agevolati e 4 anni di garanzia

Con il servizio Audi Prima Scelta :plus proposto dalla concessionaria umbra Autocentri Giustozzi, la musica è ben diversa: questo programma infatti, mette a disposizione della clientela della concessionaria a tasso agevolato il meglio dell’usato Audi, ovvero veicoli con meno di 60 mesi e 150.000 chilometri e vettura aziendali con meno di 6 mesi o 6.000 chilometri.

Non solo: grazie all’affidabilità dell’usato Audi proposto dal programma – verificata minuziosamente e certificata attraverso 110 accurati controlli –, le automobili sono garantite per ben 4 anni a partire dalla data di acquisto.

Con Audi Prima Scelta :plus, insomma, compri una macchina usata come se fosse nuova, sia in termini di prestazioni e tenuta su strada, sia in in termini di condizioni di acquisto e garanzie.

Scova la migliore occasione

Presso le sedi di Autocentri Giustozzi – a Perugia in Strada Pievaiola 207, a Foligno in Via Polanga 2, a Terni in Via Bruno Capponi 72 e ad Arezzo in Via di Pescaiola 11/A – sarà possibile valutare di persona le tante occasioni proposte dal programma e scovare l’automobile più idonea alle proprie esigenze.

E anche provarla: negli gli showroom di Autocentri Giustozzi, infatti, sarà anche possibile richiedere un test drive. L’usato, insomma, non è mai stato così sicuro e grazie a Audi Prima Scelta :plus fare affari non è mai stato così semplice.