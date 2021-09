Quando una persona cara ci lascia, è giusto riservarsi di piangerla in uno spazio accogliente e riservato

Quando una persona cara viene a mancare, si è costretti ad affrontare uno dei dolori più profondi che esistano.

Oltre a questo, tale situazione si trascina dietro una serie di incombenze cui, necessariamente, si deve ottemperare.

Tra queste, c’è la scelta del luogo dove parenti e amici possano porgere l’ultimo saluto al caro estinto.

Spesso, infatti, le case non sono luoghi idonei ad ospitare una camera ardente e, soprattutto, dovrebbero rimanere il luogo di bei ricordi vissuti insieme,

In tali occasioni si può contare sul supporto di IFA Passeri, la più storica impresa funebre di Perugia, in grado di occuparsi di ogni aspetto organizzativo della cerimonia funebre, nel pieno rispetto del difficile momento del lutto.



Esperienza, professionalità ed empatia

L’impresa funebre IFA Passeri è attiva dai lontani anni ‘20 del secolo scorso e rappresenta, pertanto, un punto di riferimento in Umbria; questo, grazie anche alla professionalità e all’umanità che ha sempre dimostrato nello svolgimento del proprio operato.

Il team di IFA Passeri crede fortemente nella rilevanza sociale di ciò che fa, ecco perché si contraddistingue per l’attenzione, l’impegno e la cura di ogni dettaglio che riserva ad ogni aspetto del proprio lavoro.

Consapevole del dolore che le persone provano in questi difficili momenti e delle relative esigenze, l’impresa funebre IFA Passeri ha deciso di offrire un servizio nuovo, a titolo completamente gratuito: la messa a disposizione della Casa Funeraria, la prima a Perugia.



Un servizio nuovo: la Casa Funeraria

Aperta da aprile 2021, la Casa Funeraria è pensata per accogliere i cari defunti nella maniera più decorosa possibile, in uno spazio riservato ed accogliente dove potersi trovare, tutti insieme, a piangere il proprio caro.

Che si tratti di persone spirate in ospedale, in casa di cura o presso la propria abitazione, la Casa Funeraria IFA Passeri permette di vivere il lutto in maniera raccolta ed intima in un ambiente elegante, riservato e confortevole.

La struttura è moderna, ideata con lo scopo di ospitare, degnamente, i defunti e chi li piange; qui, familiari, amici e conoscenti hanno l’opportunità di raccogliersi intorno al proprio caro in un luogo che garantisce il massimo decoro, riservatezza e conforto nel momento del lutto.

La struttura è dotata di 5 camere ardenti indipendenti, che dispongono di un attiguo salotto riservato, dotato di ogni servizio e comodità.

Inoltre, IFA Passeri mette a disposizione dei propri clienti un ampio e confortevole salotto d’attesa, un giardino e una Sala del Commiato, nella quale è possibile effettuare commemorazioni laiche e religiose.

Per offrire tutti i comfort, è stata disposta anche un’ampia area riservata al parcheggio.

L’Impresa Funeraria IFA Passeri si riconferma, quindi, un valido supporto nell’affrontare il difficile momento del lutto.

L'impresa Funebre e la Casa Funeraria si trovano in Via Gaetano Donizetti 115, a San Sisto (Perugia).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito IFA Passeri.