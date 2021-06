Pronti per il Jeep On Tour? Il 5 giugno vi aspetta l’incredibile tappa di Perugia

Il mondo della strada non è mai stato tanto elettrizzante. I cambiamenti che stiamo vivendo negli ultimi anni in fatto di mobilità rappresentano una vera e propria rivoluzione fatta di innovazione, tecnologia e futuro sempre più sostenibile.

Ma se il mondo cambia, allora anche il fuoristrada, veicolo che da sempre ha consentito all’uomo di raggiungere i luoghi più impervi del pianeta, deve fare la sua parte. Era il 1941 quando Willis, la prima Jeep comparsa sul mercato, portava nel mondo un concetto tanto semplice quanto rivoluzionario: la trazione 4x4. E da allora quelle quattro ruote motrici ne hanno fatta di strada, attraversando fango e scalando montagne, così come ne hanno fatta le pronipoti di Willis, che ne hanno ereditato lo stesso spirito d’avventura e il desiderio di libertà e divertimento.

Perché se pensi a un fuoristrada, pensi a Jeep

E se fino ad ora è stato Jeep il brand che più di ogni altro è riuscito a incarnare quell’anima off-road e l’emozione di affrontare senza timore i più difficili dei tracciati, anche oggi il marchio non si smentisce, raggiungendo altre vette e tagliando altri traguardi, questa volta percorrendo la strada della transizione energetica in atto e ponendosi al servizio delle esigenze di un pubblico più ampio.

Già, perché, con la gamma di modelli Jeep 4xe, le versioni elettrificate delle storiche Renegade, Compass e Wrangler, si raggiungono livelli di libertà ed emozione senza precedenti. Se da un lato, infatti hanno mantenuto intatto lo spirito off-road originario che tanto è apprezzato dagli amanti dell’avventura attraverso panorami naturali mozzafiato, dall’altro sono diventate vere e proprie cittadine modello, riuscendo ad assecondare anche le esigenze di tutti coloro che sono alla ricerca di SUV da usare tutti i giorni nel traffico urbano.

Jeep On Tour: il nuovo Wrangler 4xe vi aspetta a Perugia

E allora, è proprio per tutti l’invito a partecipare all’imperdibile tappa di Perugia del Jeep On Tour di quest’anno. Lo showroom itinerante, offerto dal concessionario Centralcar nell’80° anniversario del brand Jeep, è perfetto per far vivere un’esperienza indimenticabile a tutti gli amanti della categoria, ma non solo. Ad attenderli, infatti, ci saranno adrenalinici test drive e l’“ingombrante” presenza dell’incredibile Truck Jeep al 100% ecologico perché dotato di pannelli solari: in quaranta emozionanti minuti, attraverso un processo completamente automatizzato, il Truck diventerà uno spazio espositivo Jeep di 1.200 mq, dotato di pareti led, di una Wall Box per la ricarica dei SUV Jeep 4xe e soprattutto si trasformerà in un ponte alto 9 metri dotato di bascula con pendenza di 45°. Gli istruttori Jeep, grazie a questa configurazione saranno in grado di far provare ai più coraggiosi le emozioni della guida off road e prove come il twist. La presenza delle vere protagoniste di questa edizione del Tour: Renegade 4xe Plug-in Hybrid, Compass 4xe Plug-in Hybrid e dell’ultimo nato in casa Jeep: Wrangler 4xe Plug-in Hybrid farà il resto.

Già, il Wrangler più potente e tecnologicamente più evoluto di sempre in Europa è, udite udite, un modello elettrico. Questo perché riesce a coniugare la potenza di un motore turbo benzina di ultima generazione a due motori elettrici ad alta tensione, erogando, con i suoi 380 cavalli di potenza combinata, le migliori prestazioni in assoluto in Europa.

Un ulteriore passo di Jeep in direzione futuro, dunque, grazie alla batteria agli ioni di litio da 400 V da 17 kWh e ai tanti servizi di mobilità elettrica disponibili sia sulla rete pubblica che per la ricarica domestica. Ma grazie anche alla tecnologia all’avanguardia che in casa Jeep prende la forma della frenata rigenerativa con recupero di energia, di una ricarica rapida, programmabile e completa in meno di tre ore che garantisce un’autonomia fino a 50 km e di ben tre modalità di guida, Hybrid, Electric ed E-Save, che, a seconda del tracciato, permettono di ottimizzare i consumi e di ridurre, in versione full electric, le emissioni di CO2 di circa il 70% rispetto alla versione benzina.

E allora, non resta che partecipare al Jeep On Tour presso la sede di Centralcar a Perugia in via G. Dottori 62. A tutti i partecipanti, oltre un esclusivo gadget Jeep, sarà data la possibilità di scoprire di persona tutta l’energia della nuova mobilità su strada proposta da Jeep.

Centralcar vi aspetta sabato 5 giugno dalle ore 10.00 alle 18.00. Scaldate i motori!