Scopri un nuovo modo di vivere la mobilità

Il mercato delle auto elettriche sta vivendo una notevole espansione: l’offerta sta diventando sempre più ampia e il numero degli automobilisti interessati sta crescendo progressivamente: basti pensare che, persino nel 2020, sono aumentate le immatricolazioni di tali vetture, nonostante la pandemia in atto.

La maggiore sensibilità nei confronti di un trasporto ecosostenibile, sicuramente, ha influito.

Anche lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate e di materiali all’avanguardia hanno contribuito a far crescere le richieste sottoposte alle concessionarie; a ciò, si aggiunge la maggiore autonomia raggiunta dalle auto elettriche, che riescono a percorrere più chilometri con una sola ricarica.

Inoltre, i costi di questo genere di veicoli stanno diventando sempre più accessibili, rendendo possibile l’acquisto ad un maggior numero di automobilisti.

Giocano un ruolo importante, nell’orientarsi verso l’acquisto di un’auto elettrica, anche gli ecobonus dedicati: gli incentivi previsti per il 2020, infatti, sono davvero interessanti.

Trattandosi di un nuovo tipo di mobilità, però, le relative caratteristiche non sono, ancora, ben chiare a tutti.

Ed è proprio per diffondere la conoscenza di questa realtà che la Concessionaria Autocentri Giustozzi, punto di riferimento per gli automobilisti della zona di Perugia, Foligno e Terni dal 1953, si propone di guidare i propri clienti verso una diversa mobilità.

A questo proposito, ha organizzato gli Electric Days, un fine settimana dedicato alla scoperta di una mobilità più ecosostenibile e alla sua comprensione. È l’occasione, per gli automobilisti, di dissipare i propri dubbi in merito.

Durante questo speciale weekend, verrà anche presentata ID.3, la prima vettura del Gruppo Volkswagen a Zero impatto CO2.

Questa auto, completamente elettrica, rappresenta un eccezionale traguardo raggiunto dal Brand. Volkswagen ha, infatti, impiegato ingenti investimenti nella riconversione degli impianti produttivi dedicati alla famiglia ID.

L’impegno dedicato ha fatto sì che queste vetture venissero certificate come “Prodotto a impatto Zero” (Carbon neutral product) dal TÜV NORD (Ente di Controllo Qualità tedesco).

ID.3 si dimostra subito un’auto eccezionale nell’ambito della e-mobility: smart e innovativa, vanta la stessa spaziosità di un’auto di classe media, pur trattandosi di una compatta.

È unica nel suo genere anche per i suoi allestimenti e per il comfort di guida, nonché per le dotazioni tecnologiche d’avanguardia.

Data l’attenzione per un sempre minore impatto ambientale a livello di mobilità, ci sarà la possibilità di scoprire la Nuova Tiguan, che arriverà sul mercato anche con motorizzazione eHYBRID, trazione combinata, efficienza all'ennesima potenza.

È bene sottolineare che, a rendere ancora più accessibile l’acquisto delle auto dotate di questa tecnologia, concorrono anche gli ecobonus istituiti dal governo, validi sia per le vetture elettriche che per le ibride.

Gli Electric Days si terranno sabato 24 e domenica 25 ottobre.

È possibile trovare la sede più vicina e non perdere l’occasione di entrare nella nuova era della mobilità.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@giustozziauto.com o inviare un messaggio su whastapp al numero 3601072556.