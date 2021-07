Acqua, un bene necessario ed economico

Di cosa parliamo quando parliamo di acqua? Inevitabilmente, ci rivolgiamo a diversi ambiti. Innanzitutto quello medico: il corpo umano è composto per il 70% di acqua. Ma anche, ovviamente, la chimica: la formula molecolare dell’acqua è la celeberrima H2O, in cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno con legame covalente polare.

Inoltre – cosa più importante di tutte - l'acqua è in natura tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le forme di vita conosciute. Ad essa è dovuta l’origine della vita sul nostro pianeta. Grazie ad essa l’uomo ha potuto rinnovarsi nel corso della storia, anche da un punto di vista civile, agricolo e industriale.

Acqua: essenziale ed economica

Alla base di un'intuizione da parte di EC Company c'è quindi una riflessione diciamo antropologica. Oggi, anche i più distratti riconoscono l’insostituibilità di questo bene prezioso. Non c’è essere umano che non dipenda (in modo sano, ovviamente) da questa forma liquida, che non ne abbia osservato le proprietà. Quando parliamo di acqua, insomma, ci rivolgiamo a un elemento indispensabile per la sopravvivenza.

Incredibile pensare che quando acquistiamo un cestello d’acqua, il 99,99% del costo è destinato all’imballaggio. Un bene essenziale, quindi. Senza dubbio il più economico di tutti.

L’acqua naturizzata

Non tutte le acque sono uguali. E non sempre, per via delle sue proprietà benefiche, stiamo bevendo dell’ottima acqua. Anzi. Esiste un’acqua, completamente naturizzata, brevettata da EC Company e destinata a una Casa dell'Acqua che preveda un sistema di filtraggio ad alta tecnologia.

La naturizzazione dell’acqua, tramite il diverso sistema di filtraggio, prevede l’eliminazione del 99,999% di virus e batteri presenti comunemente nell’acqua. La sua presenza all’interno di una Casa dell’Acqua comporta dei vantaggi economici (un notevole risparmio rispetto a una spesa alimentare media in un supermercato) e assolve al problema dell’ecosostenibilità: la non produzione di plastica garantisce un minor impatto ambientale.

L’acqua Sidea

Il progetto Sidea di EC Company di Emanuele Corgna, presente al Quasar Village di Corciano, nei pressi di Perugia, vuole risolvere proprio questi problemi che tanto attanagliano la coscienza del consumatore e proporre una volta per tutte un’acqua che sappia presentarsi a uno stato puro, essenziale.

Il sistema di naturizzazione proposta da Sidea è vincente: nei filtri Sidea il flusso dell’acqua in ingresso viene diffuso in modo omogeneo sull’intero letto filtrante permettendo il massimo sfruttamento dello stesso e garantendo una perfomance eccezionale: un’efficacia più che doppia rispetto alle cartucce tradizionali. Quest’uniformità di flusso dell’acqua impedisce la formazione di qualsiasi zona di ristagno. La conseguenza è semplice: il gusto dell’acqua tratta è in questo modo migliore ed è decisamente più salutare.