Acquistare un’auto a metano: una scelta naturale

Cambia il mondo, cambiano le esigenze e, con essi, anche le istanze di una popolazione sempre più attenta a concetti oggi essenziali come sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Anche il settore dell’automotive si sta adeguando, con un mercato sempre più costellato da motorizzazioni diverse, che dai combustibili fossili arrivano fino all’idrogeno, passando dall’elettricità e dal gas naturale.

E allora ecco che, al momento di acquistare un’auto nuova, ci troviamo davanti al dubbio amletico: la nostra prossima auto come sarà? A benzina, diesel oppure elettrica? A Gpl o a idrogeno? E perché non a metano? Una scelta da ponderare con cura perché ciascuna tipologia ha i suoi pregi e i suoi difetti.

Auto a metano: tutti i vantaggi di un gas pulito e naturale

E allora iniziamo valutando qualcosa di concreto, un aspetto a cui tutti, nessuno escluso, badano: la convenienza. Parlando di quattro ruote è inevitabile, infatti, considerare le spese relative ai rifornimenti. Ebbene, il carburante più economico e competitivo in circolazione risulta essere il metano, per una spesa di circa 1 € per 1 kg di carburante, grosso modo circa due terzi in meno di quanto spenderemmo in benzina. Insomma, a parità di spesa oggi con un’auto a metano percorriamo più strada. Stesso discorso se confrontiamo il metano al diesel o al sicuramente meno sfruttato idrogeno.

Senza contare che il metano ha dalla sua, rispetto a diesel e benzina, anche un minore impatto ambientale: essendo un gas naturale e pulito, rilascia nell’atmosfera meno CO2 e non emette polveri sottili e particolato, principali responsabili dell’inquinamento in città. Inoltre emette agenti Nox (ossido e azoto) per circa il 90% in meno di un motore diesel e un 70% in meno di un benzina.

Anche nei confronti delle auto elettriche, che si stanno facendo largo solo negli ultimi anni sul mercato, il metano ha un vantaggio derivato dalla maggior presenza sul territorio di distributori dedicati. Una delle critiche maggiori alle auto elettriche è, infatti, proprio la scarsa presenza di infrastrutture di ricarica sul territorio italiano, fattore che le rende ancora poco appetibili, nonostante i benefici in termini di risparmio e salvaguardia ambientale di cui si fanno portatrici, insieme ai veicoli a metano.

Insomma, tanti risultano essere i motivi per orientare la propria scelta su una vettura a metano. Eppure, in passato anche il metano ha avuto le sue critiche: le prestazioni di un veicolo che andava a metano, infatti, non erano all’altezza di quelle delle motorizzazioni tradizionali. Una critica legittima, ma che oggi non ha più senso di esistere, dato che ormai le auto a metano moderne garantiscono prestazioni perfettamente in linea con le altre motorizzazioni.

Nuova gamma a metano Volkswagen: una scelta naturale

Basti pensare, a tal proposito, alle auto Volkswagen, che offrono motorizzazioni progettate appositamente per il metano e che, a differenza di altri brand, permettono anche la partenza a metano, senza la necessità quindi di un tasto di scelta tra le due alimentazioni metano-benzina. Il tutto senza che il livello di sicurezza EURONCAP cambi, ma anzi mantenendo la sua valutazione a 5 stelle. L’intera gamma a metano Volkswagen è monovalente, il che significa un risparmio in termini di tassa di proprietà e ottime prestazioni su strada. Esemplare a questo riguardo il motore 1.5 TGI da 130 cv con cambio manuale a 6 rapporti (o automatico DSG a doppia frizione a 7 rapporti) montato dalla nuova Golf 8 a metano, che garantisce performance eccellenti. Così anche l’1.0 della Nuova Polo che rende le prestazioni e il risparmio della fascia di categoria inferiore altrettanto allettanti. Solo due esempi di ciò che rende l’auto a metano una scelta naturale.

